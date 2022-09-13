В Музее военной формы открылся военно-исторический форум «Казачество в истории России. Войско Донское»

9 сентября 2022 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялось торжественное открытие военно-исторического форума «Казачество в истории России. Войско Донское» и одноименной выставки, которая создана в сотрудничестве с Новочеркасским музеем Донского казачества, Центральным музеем Вооружённых Сил Российской Федерации и частными коллекционерами.

Заместитель исполнительный директора Музея военной формы Оксана Андреевна Мальцева в своем выступлении подчеркнула значимость казачества для Отечественной истории: «Казаки всегда были первопроходцами и открывателями новых земель, защитниками Отечества, играли роль «форпоста», несли пограничную службу, обороняющую и сохраняющую целостность России»

В открытие форума приняла участие Директор Новочеркасского музея Сединко Светлана Алексеевна, которая в своем выступлении отметила всю важность данного проекта: «Донские казаки – это особый народ, который по своему укладу жизни, по общественной организации духовной культуре, очень сильно отличался от российских губерний. Но тем не менее вся история казачества неразрывна связана с историей России, история казачеств — это часть истории России, и казаки очень трепетно относились к сохранению Русского государства»

Павел Филиппович Задорожный, Верховный атаман организации «Союз казаков России», любезно подарил Музею военной формы Энциклопедию «Казачество», и поблагодарил коллектив музея: «Казачество — это составная часть русского народа России, никак нельзя отделить казачества и казачества не будет. Казачество – это огромный срез русской культуры. Я хочу поблагодарить вас! Вы такое большое дело делаете, через вас будут коваться кадры, мы будем знать историю.»

В экспозиции выставки посетители смогут увидеть подлинные предметы военной формы, вооружения, войсковой символики. Художественную часть выставки составляют произведения искусства – живопись, графика и скульптура, – отражающие военные вехи казачьей истории на протяжении трёх столетий.

Особый интерес представляют мемориальные предметы – мундиры, принадлежащие знаменитому герою Отечественной войны 1812 года, генералу Василию Васильевичу Орлову-Денисову, родоначальнику графского казачьего рода Орловых-Денисовых. Отдельное место занимают экспонаты, рассказывающие о современной истории возрождения донского казачества с конца ХХ века. Абсолютное большинство представленных экспонатов выставки впервые демонстрируется широкой публике в Москве.

В торжественном открытии выставочного проекта приняли участие представители казачьих организаций: Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», Общероссийская общественная организация «Союз Казаков», Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).

Выставка открыта для посещения до 25 ноября 2022 года. Также в рамках форума пройдет образовательная программа, посвященная истории и культуре казачества. В нее войдут лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы. Все мероприятие бесплатные. Информация будет размещена на сайте Музея военной формы и его социальных сетях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.