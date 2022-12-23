Музей-заповедник П.И. Чайковского принимает участие в выставке, посвященной истории создания балета «Щелкунчик»

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского принимает участие в сказочной выставке, открывшейся в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО». Экспозиция «Щелкунчик. От сказки к балету» по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана подготовлена совместно с ГИТИСом при поддержке Министерства культуры РФ. Также выставка посвящена истории создания одного из самых известных балетов П.И. Чайковского, премьера которого состоялась 130 лет назад в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Среди экспонатов – уникальные издания сказки Гофмана, книжные иллюстрации, эскизы декораций и театральные костюмы из фондов нескольких российских музеев и театров. Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину также предоставил на выставку экспонаты из своих фондов. Среди самых ценных – личные вещи композитора: нож для разрезания бумаг, печать для сургуча с монограммой и дорожная чернильница.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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