В «Зарядье» вручили награды III Московской Арт Премии

В парке «Зарядье» состоялась торжественная церемония награждения III Московской Арт Премии. Победителей определило экспертное жюри путем простого голосования.

В номинации «Изобразительное искусство» третье место заняла Анна Сладкова за серию работ «Уходящая натура», второе – куратор Антон Беликов с проектом актуального христианского искусства «После иконы» и прошедшей в начале года биеннале «Слово. Исходный код». Первое место – у Игоря и Екатерины Пестовых за цикл ироничных работ From America with love.

«Реальность, которую отображают сегодня художники, меняется. Поэтому итоги голосования показывают актуальный художественный срез сегодняшней картины мира, - отметил директор премии Иван Лыкошин. – Особенно сильно эта тенденция проявилась в номинации «Изобразительное искусство», но и в других, может, не так явно, этот тренд проявляется. Как и в номинации «Театр», так и в номинации «Изобразительное искусство» появились дебютанты. Мы надеемся, что новые голоса зазвучат громче. Мы уже это видели на недавней выставке «Зарядья» - «ВЫПУСК’22». И это дает нам оптимизм и надежду на будущее».

В номинации «Театр» третье место получил театр «Шалом» за моноспектакль «Жирная Люба» в режиссуре Юлии Каландришвили. В основе постановки – автобиографическая повесть худрука театра Олега Липовецкого. Второе место – у театра «Практика» и спектакля Алексея Золотовицкого «Мама, я в Москве» по рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. Первое место по итогам голосования – у проекта питчинга молодых проектов Мастерской Брусникина.

В номинации «Музыка» третье место – у сочинения «Десять Глассов» Сергея Загния, вторую награду получили Николай Попов и Александр Хубеев за I Мультимедийный фестиваль современной музыки «Биомеханика». А награду за первое место вручили Алексею Сысоеву за «Мессу» для смешанного хора а капелла.

Михаил Визель с повестью-комиксом «Воксрекордер инженера Термена» стал обладателем третьей премии в номинации «Литература», второе место – у Александра Пелевина и романа «Гори огнем», а первое – у Дмитрия Данилова с романом «Саша, привет!».

В номинации «Кино» награды распределились следующим образом. Третье место – у Виктории Исаковой за серию «Москва добрых дел» из цикла фильмов-прогулок по столице «Выход в город». Компания «Новые люди» - обладатель второй премии за фильм «Первый Оскар» о создании документальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой». А первое место - у МТС медиа с «Городом музыки» - звуковым портретом столицы.

Гран-при Московской Арт Премии - у проекта бизнес-парка в жилом районе Alia компании ASTERUS. Крупнейшая в России площадка возводится в районе Покровское-Стрешнево, на территории Тушинского аэродрома, и занимает территорию 260 тыс. кв. м. «Традиционно оставаясь в рамках номинаций, проекты-обладатели Гран-при немного за них выходят. Проект бизнес-парка был отмечен и на мировой архитектурной сцене. Важно, чтобы это место сохранилось для москвичей, и чтобы этот проект был по-прежнему открыт для всех», - отметил Иван Лыкошин.

Познакомиться с работами номинантов и лауреатов III Московской Арт премии можно на выставке в Медиацентре и в Подземном Музее парка «Зарядье». В этом году организаторы решили подойти к выставке нестандартно и разместить на одной площадке представителей всех пяти номинаций, в которых вручается МАП. У каждой категории в выставочном зале – свое пространство. Так что зрители могут на одной площадке увидеть фрагменты выставочных проектов, отдельные произведения искусства, полистать изданные книги номинантов, послушать музыку и посмотреть видеозаписи и тизеры спектаклей и фильмов. А в Подземном музее разместился специальный проект номинантов 3 МАП художницы Даши Кузнецовой и куратора Дмитрия Хворостова «Кита».

Выставки продлятся до 19 февраля 2023 года.

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