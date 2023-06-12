Музыкальный лейбл «Таврида.АРТ» ー государственный лейбл для музыкантов всех жанров

Музыкальный лейбл появился на базе арт-кластера «Таврида» в ноябре 2022 года, поставив перед собой амбициозную задачу ー поддержать молодых артистов и их творчество вне зависимости от жанров и направлений их музыки. Что было сделано за эти полгода и каких результатов добились артисты лейбла «Тавриды»?

Основная задача лейбла «Таврида.АРТ» ー нести творчество молодых российских музыкантов, поэтов, писателей в массы. Для этого продюсеры и наставники проекта регулярно разрабатывают новые форматы взаимодействия артистов и публики. Так, меньше чем за год музыка резидентов зазвучала на популярных радиостанциях, участники выступили на крупных площадках страны, среди которых «Лужники», Crocus City Hall, ЦВЗ «Манеж», «Гостиный двор» и многие другие. Композиции резидентов можно найти на всех музыкальных стриминговых платформах страны. Главный критерий отбора артистов на лейбл ー это качество и новизна материала.

«Ежегодно на площадку «Тавриды» приезжает свыше 7000 участников. Они создают большое количество авторской музыки в разных жанрах, с которой выступают на концертах и фестивалях, записывают подкасты, аудиокниги, но не имеют возможности продвигаться в цифровом пространстве во многом из-за того, что крупные зарубежные лейблы перестали работать на территории нашей страны и российских артистов пытаются «отменить» на западных стриминговых платформах. Молодым творцам как никогда было бы актуально сотрудничество и поддержка, которую «Таврида» может оказать. Поэтому мы создали лейбл, чтобы дать артистам возможность быть услышанными в совершенно разных жанрах. От джаза и классики, до поп- и рок-музыки. Сейчас мы фокусируемся на дистрибьюции и интеграции наших резидентов в крупные фестивали и мероприятия, но в планах на ближайшее будущее выйти на полноценное продвижение артистов» ー рассказала продюсер музыкального направления арт-кластера «Таврида» Анна Храмова.

С уходом именитых западных продюсерских центров с музыкального рынка многие молодые артисты остались в подвешенном состоянии ー без поддержки и ротаций. Лейбл «Таврида.АРТ» готов оказать помощь молодым творцам.

«Когда я в 2016 году впервые приехала на «Тавриду», я только училась писать песни, и благодаря поддержке, вниманию со стороны команды и работе над собой, сейчас я действительно развиваюсь как большой артист. Я выросла до того, что сейчас выступаю на фестивале «Таврида.АРТ», на крупных концертах, пела на открытии Академии творческих индустрий «Меганом», мои треки взяли себе в ротацию Радио Крым, Радио Море, меня приглашают в радиоэфиры. Сейчас я уже приступила к созданию альбома в стиле поп-рок, который также выйдет через лейбл «Таврида.АРТ». Создание лейбла на базе арт-кластера «Таврида» ー это уникальная возможность для ярких небанальных артистов, которые считаются «неформатом» для крупных лейблов. Это возможность показать себя и свое творчество как оно есть, не подстраиваясь под рамки, условия, форматы», ー поделилась резидент арт-кластера, автор-исполнитель Ксения Лебедева

Первым альбомом, выпущенным на базе арт-кластера, стал сборник «Таврида.АРТ 2022», в котором собраны 18 лучших песен, записанных резидентами во время образовательного сезона в Крыму. А самым популярным выпущенным на лейбле продуктом стал Трибьют группы «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды Игорю Матвиенко. Композиции из альбома набрали более 6 миллионов прослушиваний, а на концертах в Крыму и Москве кавер-шоу собрало тысячи зрителей.

На сегодняшний день альбомы и синглы, размещенные лейблом, набрали уже более 10 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, а артисты получают возможность выступать на крупных федеральных и региональных мероприятиях, получать ротацию на радио- и в телеэфирах, а также петь на одной сцене с такими именитыми артистами, как Лолита, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Ваня Дмитриенко, Моя Мишель и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.