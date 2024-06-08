ПМЭФ’2024: Индустрия дизайна: от мечты к национальной гордости

Как российский дизайн формирует позитивный опыт использования отечественных продуктов, и в каких сферах экономики дизайн продемонстрировал ведущую роль, а также, что необходимо для укрепления позиций дизайна «упаковщика» как инновационного потенциала страны – обсудили спикеры в рамках дискуссии.

«Мы много раз говорили о значимости дизайна как важного мультипликатора российской экономики. Каким образом считать вклад дизайна в экономику? Как оценивать компании, которые занимаются в том числе промышленным дизайном? Ведь ни одна компания, производящая тот или иной продукт, не может быть равнодушна к вопросу дизайна», – открыл дискуссию модератор, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Также он отметил, что сейчас важно объяснить инвесторам, почему они должны вкладывать средства в компании, которые, в свою очередь, инвестируют в промышленный дизайн.

Сегодня на российском рынке многие компании начали формулировать продукт через дизайн, придающий новую собственную айдентику.

«Не говорить о промышленном дизайне в промышленности – это дурной тон, – отметила генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская. – Это просто опасно для промышленности. Дизайн нужен всему, от дефибрилляторов и поездов до соковыжималок. Стоит вопрос: как сделать, чтобы вся российская промышленность выпускала продукцию в таком узнаваемом стиле, чтобы всем было понятно – есть российский промышленный дизайн, и он выходит на новый уровень».

Руководитель направления промышленного дизайна в «ТМХ Инжиниринг» Владимир Шипилов рассказал, что, благодаря новому подходу к дизайну, коммуникация с заказчиками выходит на новый уровень, и восприятие холдинга и его продукции сделало квантовый скачок.

Также он отметил, что дизайн присутствует на каждом этапе жизни продукта, от зарождения до утилизации, определяя образ и восприятие продукта.

Наглядно, как это происходит в сфере транспорта. Именно он становится локомотивом, формирующим культурный контекст, и становится определяющим в промышленном дизайне.

«Промдизайн – это производная промышленности, и развивается он вслед за ней: это видно по показателям выручки компаний, по повышению уровня доверия заказчиков, – подчеркнул сооснователь, генеральный конструктор Karfidov Lab, заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования Университета науки и технологий МИСИС Алексей Карфидов. – Мы общаемся с подразделениями и организациями, которые создают новые сложные продукты, в оборонке или медицине. Зачастую у них есть не самый привлекательный макет, который нужно красиво упаковать, чтобы пользователь напрямую не видел, что скрыто в изделии».

В контексте промышленного дизайна важно найти общий язык с заказчиками. Так как люди, создающие продукт, могут быть далеки от дизайна, иметь свое видение, и очень важно выстроить продуктивную коммуникацию, комфортную для обеих сторон.

О кейсах в сфере промышленного дизайна рассказала основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.

«Текстильный дизайн – один из самых тиражируемых. И все, что мы делаем в нем, подвержено жесткой аналитике, – подчеркнула спикер. – Эта индустрия движется по четким рельсам, опираясь на большие социальные явления. Более 300 наших рисунков стали мировыми трендами. И надо сказать, дизайн не просто развивает существующие предприятия и продукты, но и становится драйвером создания новых. После ткани появляется одежда, предметы интерьера и так далее. Так мы даем толчок развития для многих отраслей».