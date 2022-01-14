На ВДНХ отметят Всемирный день The Beatles

16 января 2022 года в мире отмечают день The Beatles. ВДНХ приглашает на специальную программу, посвященную знаменитой британской группе. Гости научатся танцевать рок-н-ролл на коньках, узнают историю создания ливерпульской четверки и услышат их самые известные песни. Кроме того, в этот день можно будет получить в подарок футболку с памятной символикой и сделать снимки в тематической фотозоне. Большинство мероприятий бесплатные, по регистрации.

В 14:00 и 16:00 в Доме культуры ВДНХ битломанов ждут лекции об истории The Beatles. Представители сообщества фанатов группы Санкт-Петербурга — Музея «Битлз» Коли Васина — расскажут, как возникла одна из самых известных музыкальных групп, откуда пошло название коллектива, когда состоялись его первые выступления и пришла всеобщая слава.

С 17:50 до 21:30 на самом большом катке Москвы аниматоры в костюмах 1960-х годов проведут танцевальные мастер-классы. Все посетители ледовой площадки смогут научиться двигаться под рок-н-ролл, твист и другие модные направления середины XX века.

В 19:30 в павильоне «Рабочий и колхозница» хиты группы исполнит струнный квартет Linii. В программе прозвучат самые известные композиции The Beatles, а также легендарная песня «Yesterday», ставшая ее визитной карточкой и классикой мировой музыки.

В завершение праздничной программы в Доме культуры состоится концерт первой и единственной в России официальной трибьют-группы The BeatLove. С 20:00 до 22:00 гостей ждет театрально-музыкальное шоу, воссоздающее выступления The Beatles в мельчайших подробностях: музыканты коллектива подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», а винтажные инструменты и костюмы полностью соответствуют оригинальным.

Кроме того, в этот день с 12:00 до 18:00 в Доме культуры будет открыта мастерская шелкографии. Поклонники ливерпульской четверки смогут выбрать и напечатать памятный принт на футболку. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Футболки выдадут бесплатно на месте, также можно принести свою.

В холле Дома культуры и на катке ВДНХ будут размещены тематические фотозоны в стиле дискотеки шестидесятых и пластинки одного из альбомов The Beatles, где все желающие сделают фотографии в память о празднике.

Мероприятия в Доме культуры и павильоне «Рабочий и колхозница» пройдут в формате COVID-free.

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