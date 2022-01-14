Певица KRISTIAN: «Мой путь к тому, что я имею сейчас был далеко непрост и тернист»

Сегодня мы знакомим читателей АртМосковии с молодой, очаровательной и невероятно талантливой девушкой: певицей с очень красивым голосом Kristian @kristiana_koroleva. Выпустив всего лишь три сингла, российская исполнительница и в прошлом профессиональная модель смогла показать слушателям достойный результат — один из ее треков попал в топ-чарт и stories Артика и Асти, а другой — набрал почти 300.000 просмотров и это только начало!

– Kristian, как ваше настроение и что у вас нового в жизни и профессиональной деятельности?

– Прекрасное! Я чудесно провела новогодние праздники, отдохнула, «перезарядилась» и готова поделиться со своими слушателями новым материалом. Уже совсем скоро на всех площадках выйдет мой первый EP «Навсегда», который будет состоять из трех треков.

– Расскажите, что легло в основу EP и что вы хотели передать публике через новую музыку?

– Безусловно, лейтмотивом в моем творчестве является любовь. Я уже упоминала ранее в своих интервью, что семья — для меня самое главное в жизни, так же как и здоровье близких. Но по большому счету вопрос взаимоотношений всегда актуален и интересен для рефлексии. Поэтому в своих новых песнях я освещаю эту тематику, в частности, отношений между женщиной и мужчиной, чувств между людьми, в уже известном моим слушателям авторском стиле.

– Какой трек из грядущего EP «Навсегда» ваш фаворит?

– Мне лично больше всего из EP нравится одноименный трек, полностью передающий моё состояние и настроение на данный момент. Поэтому я надеюсь, что слушатели увидят в этой песне себя и моя музыка откликнется многим. «Навсегда» я написала вместе с Леной Абаевой, выбрав соответствующую аранжировку для придания воодушевления и особого настроения. Мы с командой делали ставки на этот трек, но опрос среди моих слушателей показал, что любимой песней публики является «You my love» — она очень легкая и тоже танцевальная.

– Какое место музыка занимает в вашей жизни сейчас? Поделитесь историей вашего становления в индустрии

– Музыка является моей основной деятельностью на данный момент. Но моё становление и проявление в музыкальной индустрии не спонтанно — я всегда хотела быть певицей и с детства чувствовала, что всё, связанное с вокалом, должно было быть в моей жизни. Окончательно я пришла к этому в мае 2020 года, когда начала петь уже профессионально. Всё началось с моего выступления на конкурсе красоты, где произошла случайная встреча с музыкальным менеджером лейбла для независимых исполнителей Taste и автором Леной Абаевой. Тогда мы обменялись контактами после моего выступления, которое, должна признать, было действительно непростым. Перед конкурсом я сильно простыла, голос практически пропал. Но после осмотра врача было принято решение, что если нельзя отложить номер — мне нужно провести три дня в полной тишине. В итоге без какой-либо распевки, подготовки, репетиций, мне удалось выступить. В тот день в зале была Лена, которая обратила на меня внимание. После второй встречи и обсуждения подробностей того рокового выступления, мы решили, что это знак и встретились еще раз — уже на студии. Там мы записали несколько музыкальных набросков и продолжили активную работу. Так и началась моя история. Просто пришло время этому раскрыться.

— А помните как прошел ваш музыкальный дебют, не было ли страшно? Боялись ли осуждения, были ли сомнения?

– Конечно, было очень страшно, но сомнений не было. Я так долго к этому шла, что положительные эмоции предвосхищения перекрыли все страхи и сомнения. Хотелось бы отметить, что мой путь к тому, что я имею сейчас был далеко непрост и тернист. Это я и стараюсь передать через свои песни; я очень хорошо понимаю девушек моего возраста и как сложен может быть поиск своего предназначения и места в жизни, ведь мне самой пришлось пройти через очень многое и пережить эру тренировок и спорта, 10 лет моделинга, школу телеведущей и многое другое, чтобы понять кто я и где есть место мне быть. Более того, я переживала, что моя аудитория будет просто к этому не готова, но мое внезапное появление музыкального выступления live оценили очень хорошо.

— Что бы вы могли посоветовать начинающим артистам? Какой урок вы вынесли для себя из уже имеющегося личного опыта?

– В первую очередь, хотелось бы посоветовать начинающим артистам не бояться раскрываться и начинать делать. Верьте в себя и не сдавайтесь при первой же ошибке. На вашем пути будет много преград, но они только сделают вас сильнее. Поэтому находите свои уникальные черты, отражайте и продвигайте их в музыке. Это урок, который я вынесла для себя из личного опыта: не терять свое внутреннее стремление и не сдаваться. Моя первая работа была раздача листовок в 11 лет, потом моделинг в 13, посвящение себя в фэшн-индустрию, в сферу телевидения, изучение юриспруденции, даже занятия криптовалютой — все это привело меня туда, где я сейчас. В конечном итоге личный опыт любого человека может показать вам, что метод проб и ошибок остается актуальным всегда. Я бы очень хотела вдохновить других девушек своим примером, показав, что все возможно и важно не переставать мечтать и двигаться в направлении желаемого.

– Расскажите о своих творческих планах на ближайшее время?

– После релиза EP моих слушателей также ждет выход музыкального клипа, много выступлений и творчества; stay tuned!

Фото – Roman LABASTA

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