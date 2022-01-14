Певица KRISTIAN: «Мой путь к тому, что я имею сейчас был далеко непрост и тернист»

0
50

Сегодня мы знакомим читателей АртМосковии с молодой, очаровательной и невероятно талантливой девушкой: певицей с очень красивым голосом Kristian @kristiana_koroleva. Выпустив всего лишь три сингла, российская исполнительница и в прошлом профессиональная модель смогла показать слушателям достойный результат — один из ее треков попал в топ-чарт и stories Артика и Асти, а другой — набрал почти 300.000 просмотров и это только начало!

kristian - певица

Kristian, как ваше настроение и что у вас нового в жизни и профессиональной деятельности?

– Прекрасное! Я чудесно провела новогодние праздники, отдохнула, «перезарядилась» и готова поделиться со своими слушателями новым материалом. Уже совсем скоро на всех площадках выйдет мой первый EP «Навсегда», который будет состоять из трех треков.

– Расскажите, что легло в основу EP и что вы хотели передать публике через новую музыку?

– Безусловно, лейтмотивом в моем творчестве является любовь. Я уже упоминала ранее в своих интервью, что семья — для меня самое главное в жизни, так же как и здоровье близких. Но по большому счету вопрос взаимоотношений всегда актуален и интересен для рефлексии. Поэтому в своих новых песнях я освещаю эту тематику, в частности, отношений между женщиной и мужчиной, чувств между людьми, в уже известном моим слушателям авторском стиле.

– Какой трек из грядущего EP «Навсегда» ваш фаворит?

– Мне лично больше всего из EP нравится одноименный трек, полностью передающий моё состояние и настроение на данный момент. Поэтому я надеюсь, что слушатели увидят в этой песне себя и моя музыка откликнется многим. «Навсегда» я написала вместе с Леной Абаевой, выбрав соответствующую аранжировку для придания воодушевления и особого настроения. Мы с командой делали ставки на этот трек, но опрос среди моих слушателей показал, что любимой песней публики является «You my love» — она очень легкая и тоже танцевальная.

– Какое место музыка занимает в вашей жизни сейчас? Поделитесь историей вашего становления в индустрии

– Музыка является моей основной деятельностью на данный момент. Но моё становление и проявление в музыкальной индустрии не спонтанно — я всегда хотела быть певицей и с детства чувствовала, что всё, связанное с вокалом, должно было быть в моей жизни. Окончательно я пришла к этому в мае 2020 года, когда начала петь уже профессионально. Всё началось с моего выступления на конкурсе красоты, где произошла случайная встреча с музыкальным менеджером лейбла для независимых исполнителей Taste и автором Леной Абаевой. Тогда мы обменялись контактами после моего выступления, которое, должна признать, было действительно непростым. Перед конкурсом я сильно простыла, голос практически пропал. Но после осмотра врача было принято решение, что если нельзя отложить номер — мне нужно провести три дня в полной тишине. В итоге без какой-либо распевки, подготовки, репетиций, мне удалось выступить. В тот день в зале была Лена, которая обратила на меня внимание. После второй встречи и обсуждения подробностей того рокового выступления, мы решили, что это знак и встретились еще раз — уже на студии. Там мы записали несколько музыкальных набросков и продолжили активную работу. Так и началась моя история. Просто пришло время этому раскрыться.

— А помните как прошел ваш музыкальный дебют, не было ли страшно? Боялись ли осуждения, были ли сомнения?

– Конечно, было очень страшно, но сомнений не было. Я так долго к этому шла, что положительные эмоции предвосхищения перекрыли все страхи и сомнения. Хотелось бы отметить, что мой путь к тому, что я имею сейчас был далеко непрост и тернист. Это я и стараюсь передать через свои песни; я очень хорошо понимаю девушек моего возраста и как сложен может быть поиск своего предназначения и места в жизни, ведь мне самой пришлось пройти через очень многое и пережить эру тренировок и спорта, 10 лет моделинга, школу телеведущей и многое другое, чтобы понять кто я и где есть место мне быть. Более того, я переживала, что моя аудитория будет просто к этому не готова, но мое внезапное появление музыкального выступления live оценили очень хорошо.

— Что бы вы могли посоветовать начинающим артистам? Какой урок вы вынесли для себя из уже имеющегося личного опыта?

– В первую очередь, хотелось бы посоветовать начинающим артистам не бояться раскрываться и начинать делать. Верьте в себя и не сдавайтесь при первой же ошибке. На вашем пути будет много преград, но они только сделают вас сильнее. Поэтому находите свои уникальные черты, отражайте и продвигайте их в музыке. Это урок, который я вынесла для себя из личного опыта: не терять свое внутреннее стремление и не сдаваться. Моя первая работа была раздача листовок в 11 лет, потом моделинг в 13, посвящение себя в фэшн-индустрию, в сферу телевидения, изучение юриспруденции, даже занятия криптовалютой — все это привело меня туда, где я сейчас. В конечном итоге личный опыт любого человека может показать вам, что метод проб и ошибок остается актуальным всегда. Я бы очень хотела вдохновить других девушек своим примером, показав, что все возможно и важно не переставать мечтать и двигаться в направлении желаемого.

– Расскажите о своих творческих планах на ближайшее время?

– После релиза EP моих слушателей также ждет выход музыкального клипа, много выступлений и творчества; stay tuned!

Фото – Roman LABASTA

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяНа ВДНХ отметят Всемирный день The Beatles
Следующая статьяВ 2022 году сферу культуры Подмосковья планируется профинансировать более чем на 5,7 миллиарда рублей

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя