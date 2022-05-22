Наталия НЕМЦОВА: «Вкусы большинства поклонников моих книг, совпадают с моими ценностями и представлениями»

Наталия Немцова — сценарист радио и телевидения, автор книг и спектаклей для детей, кандидат педагогических наук и многодетная мама, участник Союза детских и юношеских писателей. Наталия пишет книги в уникальном жанре — энциклопедии в сказках. С помощью сказочных образов они описывают разные явления окружающего мира: от мира животных до правил безопасности и этикета.

– Наталия, Вы всегда были очень активным человеком – из тех, у кого в сутках «25 часов». Изменился ли ритм вашей жизни за последние 2-3 года? Чему Вы сейчас уделяете наибольшее внимание?

– Думаю, у всех ритм за эти два-три года изменился. Но профессия автора хороша тем, что выход из комнаты не является обязательным, чтобы сочинять, писать или выдумывать. Не смотря на ограничения, эти три года были очень продуктивными. Написано сразу несколько историй, сценариев программ и пьес, сразу несколько книг вышло и готовится к печати. Невероятно счастлива сотрудничеству с художниками, которые работают над иллюстрациями. Это Екатерина Егоренкова, Яна Седова, Михаил Дунаковский. Автору очень важно влюбиться в образ книги. Очень окрыляет на новые свершения, когда у выдуманной тобой истории появляется «лицо» и «локации», от которых захватывает дух. С этой точки зрения все три года были волшебным временем предвкушения и ожидания, «влюбляния» и творчества.

– А среди своей аудитории Вы заметили какие-то перемены в настроениях или вкусах за это время? Если да, то что изменилось?

– Знаете, чем сценарист отличается от писателя?

Сценарист всегда находится за кадром, у него нет читателей, кроме профессионалов. А у писателя есть читатели. И это целая армия единомышленников. Поэтому, когда я стала «немножко писателем», я узнала радость общения с книголюбами из разных уголков страны и даже за ее пределами. С момента выхода первой книги прошло более пяти лет, и у меня появилась возможность почувствовать вкусы моих читателей. И очень рада, что у большинства поклонников моих книг, они совпадают с моими ценностями и представлениями. Есть люди, которым близко мое творчество, которые ждут новинки вместе со мной. Это непривычное чувство обратной связи. Например, с помощью социальных сетей в этом году мы выбирали обложку для книги «Тайны океана». И она вышла именно такой, какой мы вместе её задумали: иллюстрация, выборочный лак, оттенки. Спасибо нашему редактору Татьяне Гавердовской и издательству АСТ «Малыш» за то, что поддержали и воплотили все наши идеи в жизнь. Это, конечно, волнует и окрыляет.

– Ваша идея открывать детям научные факты через сказки стала прорывной. Оказалось, что малыши отлично понимают довольно сложные вещи – вопрос только в правильной подаче. Расскажите, пожалуйста, как родился формат энциклопедий в сказках.

– Обожаю этот жанр. Меня всегда привлекали «наполненные» книги, когда читатель может почерпнуть из истории что-то новое и важное для себя, — с одной стороны. А с другой, в своих рассказах и сказках мне всегда хочется «коснуться» души читателя, растрогать его, развеселить или сделать счастливым. В этом секрет познавательных сказок – имея трогательных героев, захватывающий сюжет, «душевный компонент», каждая из них освещает какой-либо научный факт на самом достоверном уровне, описанном литературным языком. Я думаю, прорыв в современной познавательной литературе для детей – это именно синергия высокого уровня художественности иллюстраций, сюжетной линии, изложения и научной достоверности каждой сказки.

– Вы как автор популярнее некоторых классиков. А сами можете предугадать судьбу своих книг? Может быть, чувствуете, какая станет хитом или бестселлером?

– Я знаю только одно: писать надо о том, во что веришь. И так, как чувствуешь. И тогда непременно встретишь своего читателя, того, кому близки твои мысли, слог, твои границы и темы сказок.

– В «Познавательных сказках для развития малыша» Вы взялись за очень непростую тему – появление малышей на свет. Мало авторов, у которых получается подать ее понятно, деликатно и увлекательно для самих детей. Вам – удалось. Как думаете, почему?

– Я сама трижды мама. И проходила со своими детьми все этапы возникновения вопросов на тему: Как я родился. И подметила несколько особенностей. Самое главное – в этом вопросе не нужно делегировать. Полностью полагаться на чужой опыт. Прежде чем выбрать книгу-помощника обязательно прочесть её самими родителям. Только родители могут решить, соответствует ли способ изложения информации ценностям их семьи, подходит эта книга или нет. Так получилось, что ни одна из книг на эту тему, которые я видела, – не показались мне в полной мере подходящей. В одних очень прямолинейные иллюстрации с вычурными анатомическими подробностями, в других – псевдонаучная терминология и язык, в-третьих — нет ориентира на возраст читателя, и главное, на важные ценности – семью, любовь, где рождение ребенка – чудо. Поэтому мне очень хотелось создать серию книг, которая поможет постепенно – от 3 и до 8-10 лет познакомить маленьких читателей с темой рождения. Рассказать о родительской любви, о материнской любви, осветить приметы настоящих чувств, в которых главное – забота и красота. Конечно, выбран для этого был формат сказок, ведь там даже аисты и киты могут говорить и поведать свои истории. Сейчас вышло две книги из этой серии – «Как я родился» и «Тайны океана».

Первая рассказывает о том, что малыши могут появляться на свет из икринки, яйца и маминого животика. Это история лягушонка, аистенка и мышонка. Герои, конечно, были выбраны не случайно. Например, в сказке о птицах в основу сюжета положена реальная история семьи аистов Клепетана и Малены, которая трогает каждого, кто её узнаёт. Малена повредила крыло, когда птицы вернулись домой из теплых стран и не могла летать. Ей пришлось остаться на зимовку в жилище человека, а Клепетану одному улететь с детьми в дальние страны. Но уже 20 лет аист возвращается к своей возлюбленной весну. Это очень вдохновляет)

Вторая книга – о жителях океана. На примере морских коньков, китов, дельфинов и черепах раскрываются удивительные, а порой и невероятные факты о подводных глубинах. Например, меня потрясла история самки дельфина, за которой наблюдали учёные. Она выкормила приемного сына-кита, который остался без мамы. Вот только представьте, китёнок вырос и стал в десять раз больше своей кормилицы. Художнице Екатерине Егоренковой удалось это всё блестяще изобразить.

Сейчас идет работа над третьей книгой цикла. В ней главным героем будет человек. История непременно будет сказочной, с добрым сюжетом и очень красивыми фактами на тему рождения. Ведь появление человека – это чудо, обыкновенное и необыкновенное одновременно. Эта тема никогда не была для меня какой-то не такой. Когда я готовилась к защите диссертации и изучала материал по эмбриологии человека, я прониклась уважением к тому, как невероятно зарождается каждая человеческая жизнь. И главной моей задачей при написании текста к новой книге было как раз так изложить материал, чтобы родители вместе с детьми могли читать эту книгу, не стесняясь и не пряча глаза, а напротив, восхищаясь тем, как гениально устроен человек. И как он уникален.

– Скажите, Вы как-то влияли на образ книг? Возможно, вовлекались в процесс создания рисунков? Или доверились редакции и увидели уже готовый результат?

– Образ книги – это всегда совместное творчество. Нам очень повезло с командой. Мы все слышим друг друга. Я как автор выделяю несколько значимых для меня моментов, которые хочется особо отметить в иллюстрациях. Например, в конце истории про кита он обнимает свою приемную маму и отправляется в океан. А ведь во всем океане нет никого больше кита. А значит, никто не может обнять так, как кит. Особенно, горбатый кит, ведь его плавник – половина тела. И изображение этих самых важных объятий есть в книге. И оно, конечно, очень важно для катарсиса истории. Эта иллюстрация прекрасна, благодаря таланту художницы Екатерины Егоренковой, художественному редактору Михаилу Стародубцеву и точной координации всех наших идей под руководством главного редактора Татьяны Гавердовской.

– Кто из троих детей сильнее всего влияет на Ваше творчество? В чем это выражается?

– Для тех, кто не знает, у нас в семье трое детей. И все они — мои первые и самые требовательные читатели. Мне с ними очень повезло. Они совершенно разные. Сын – прекрасно ориентируется в сюжетных линиях, он будущий архитектор. И всегда дает точные рекомендации по динамике и построению истории. Старшая дочь – очень чуткий слушатель. Она всегда точно определяет, насколько это проникновенная история, трогает ли она сердце, заставляет ли сопереживать героем, настоящая ли она. А моя вторая взрослая дочь – блестящий индикатор «интересности» истории. Если интересно — она слушает взахлеб, если нет – не будет вникать даже в мамину книжку)

– Какую тему Вам еще хотелось бы раскрыть в сказках для малышей?

– Секрет познавательных сказок в том, что темы, в которые влюбляешься – безграничны. И сейчас готовится к печати совершенно уникальная книга, над которой работает художница Яна Седова. Я пока не могу раскрывать её сюжет, героев и основную тему, но точно скажу – в рамках познавательной и художественной литературы для детей это будет что-то совершенно особенное. И да, у меня есть новые задумки, в которые я влюблена. Без любви не родится ни одна книга.

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