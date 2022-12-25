Наталья Бондарева вручила награду за «Лучший социальный проект» премии Expert RF в Администрации Президента РФ

21 декабря в Администрации Президента Российской Федерации, при поддержке правительства Москвы, состоялось камерное, закрытое мероприятие, приуроченное к III ежегодной церемонии награждения «Предприниматель года 2022» по версии бизнес-издания «EXPERT_RF». Целью мероприятия, как и целью издания, является развитие и популяризация малого и среднего бизнеса, а так же желание максимально раскрыть тему предпринимательства в России через истории создания бизнеса реальных людей, со всеми трудностями и успешными моментами.
Александра Одоевская и Наталья Бондарева
Одну из центральных номинаций – «Лучший социальный проект», – Александре Одоевской вручила Заслуженная артистка России - Наталья Владимировна Бондарева.
«У каждого человека свой жизненный путь и очень важно прожить его достойно! Так ценно, когда есть сила духа, когда в сердце всегда горит любовь, добро. Необходимо жить и быть крутым примером для других людей, таким, как наш сегодняшний лауреат - Александра Одоевская. Желаю каждому - мира, любви и благоденствия», - говорит Наталья Бондарева.
Продюсер Вадим Антонов и Наталья БондареваИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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