Наташа Краснова решила взбодрить общество новым треком «ДА ПОШЛО ОНО ВСЁ НА»

Стендап-комик, блогер, певица и автор книг Наташа Краснова представила новый трек «ДА ПОШЛО ОНО ВСЁ НА». Наташа не стала уходить от своего профиля и изложила все переживания последних лет в легкой и веселой песне, заражая слушателей на хорошее настроение: «Поднимай настрой! Мой мотив простой! Повторяй за мной».

Основой месседж трека понятен – мир не вечно белая полоса, а большой шероховатый путь. На пути встречается множество сложностей, бесконечная череда проблем. Но не стоит забывать, что впереди всегда есть та самая цель, к которой мы идем. И сохраняя позитивный настрой, преодолевать трудности гораздо легче.

«Иногда мне нужна такая песня. Чтобы в моменты, когда кажется, что вокруг беспросветная тьма, видеть яркий луч света. Да что там мне! Нам всем порой нужна такая песня!», — добавляет Наташа Краснова.

Этой осенью Наташа также выпускает свою новую книгу «[НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать».

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