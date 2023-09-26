В начале ХХ века в доходном доме усадьбы Гусевых жили Цеслав Лисовский, дворянин, служивший помощником заведующего казённым складом, и Зиновий Кронидович Юрасов, генерал, терапевт, работавший в нижегородском лазарете, написавший диссертацию «К вопросу о влиянии горячих воздушных (римских) ванн на усвоение жиров пищи у чахоточных больных» и имевший частную практику врача-окулиста. Именно эти люди выбраны героями для будущих проектных решений для «Дома Гусевых».

Команда проекта «Заповедные кварталы» АНО АСИРИС совместно с экспертами коломенского Центра социальных инноваций «Библиотека наследия» и Деловым клубом «Наследие и экономика» запланировали стратегическую сессию по проектированию инфраструктурно-сервисной матрицы на основе локального наследия для усадьбы Гусевых (Нижний Новгород, ул. Славянская, 4а). В ходе её работы участники проекта будут детально изучать биографии, деятельность и устройство жизни героев, вычленять те истории, факты и артефакты, которые смогут стать темами, сервисами, продуктами и услугами «Дома Гусевых» для гостей и жителей Нижнего Новгорода.

«У нас уже начали происходить чудеса. Отыскались потомки Цеслава Лисовского. Они в ближайшее время приедут в Нижний Новгород из Новосибирска и поделятся материалами из семейного архива», — рассказала Нина Ершова, директор проекта «Заповедные кварталы».

Проект Центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия» реализуется Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» — победителем конкурса по приглашению благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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