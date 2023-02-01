Новый номер журнала «КиноРепортер» представляет главный редактор Мария Лемешева

«Золотой орел», любимые артисты, громкие премьеры и особенности национального кинематографа – в февральском «КиноРепортере».
Входим в 2023 год с большим успехом российского кино (это при таких-то санкциях!): «Чебурашка» побил все мыслимые рекорды и стал самым кассовым фильмом в истории нашего проката. Картина Дмитрия Дьяченко превзошла ожидания, обойдя даже «Аватар», который 13 лет удерживал за собой звание лидера сборов, – и это огромное достижение и повод для гордости. Однако излишне радоваться и почивать на лаврах, конечно, не стоит.
Начнем с того, что в случае «Чебурашки» сложились вместе сразу несколько позитивных факторов: и оптимальное время для старта – самые длинные в году праздники, и практически полное (беспрецедентное!) отсутствие конкурентов, и наиболее прибыльный жанр – семейное кино. Сегодня он особо востребован как самый лучший и доступный вариант досуга для взрослых и детей в одном флаконе.
Но есть и еще один важный момент: подобные фильмы нельзя поставить на поток. Они готовятся несколько лет, и их успех – результат кропотливого труда десятков талантливых специалистов. Плюс работают изначально внушительный бюджет, звездный каст, компьютерная графика. Даже в Голливуде картин такого уровня выходит не так много, и они составляют куда меньший процент, чем может показаться. Примерно 10–15 в год. И кстати, в советское время, оставившее после себя десятки, если не сотни прекрасных лент, соотношение было то же.
Так что рассчитывать на то, что вот теперь-то кинематографисты завалят нас фильмами уровня «Чебурашки», не стоит. Конечно, очень воодушевляет список проектов, поддержанных Фондом кино, но на все это нужно время. У некоторых картин один только постпродакшен занимает год, не говоря уже про подготовку проекта.
Поэтому очень важно сейчас не разочаровать зрителей, окрыленных верой в отечественное кино, не испортить впечатление от «ушастика» кучей откровенного шлака, который вновь усадит людей на диваны. Важно уверенно и массово занять свою нишу, если даже Голливуд (надеюсь, по квоте) вернется.
И кстати, к разговору о хорошем кино: это, конечно же, не только «Чебурашка». В ушедшем году было очень и очень много интересных, провокационных, зрелищных картин. И часть из них уже получила номинации «Золотого орла». Эти фильмы станут еще одним ориентиром, что смотреть, чтобы любить наш кинематограф.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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