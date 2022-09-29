ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КИНОФЕСТИВАЛЯ MOSFILMFEST

В Москве завершился ежегодный фестиваль международного авторского кино MosFilmFest. В конкурсной программе были представлены полнометражные и короткометражные художественные фильмы, анимация, документальные фильмы, музыкальное видео, экспериментальные и студенческие шорты. А также классические и оригинальные сценарии, привычные и абсолютно новые кинематографические техники. Кроме общих категорий, на фестивале есть специальная группа фильмов о Москве. В неё принимаются только фильмы, снятые в российской столице (целиком или по большей части). Лучшие фильмы были показаны на большом экране в московских кинотеатрах. Президентом кинофестиваля выступает писатель и режиссер документальных фильмов о путешествиях Валерий Шанин.

Победителями стали работы из России, США, Испании, Швейцарии, Израиля и Ливана.

Среди наиболее запоминающихся — работа молодого московского режиссёра, созданная на личные средства автора, — Анны Парышевой «Мне не нужен успех» (победитель в номинации «Лучший художественный фильм»).

В центре драмы — пришедший в отчаяние от коммерциализации искусства московский сценарист, который перебирается в деревню в поиске утопического мира, в котором он сможет «писать сценарий жизни в соавторстве с Богом».

Главную роль сыграл актёр театра Вадима Демчога «Арлекиниада» — Алексей Душевин.

Лучшей короткометражной картиной стала «7 жизней Сары Бланшар» Кевина Руиса (США), режиссёра и сценариста картин «Брюс Уэйн начинает» (2021) и «Голодные игры» (2021).

Это — нетипичная голливудская фантастическая драма, рассказывающая о том, как душа женщины путешествует по разным телам, которые встречаются с несчастьем.

В номинации «Лучшее экспериментальное кино» победил швейцарский фильм Ивана Мария Фридмана «Другие миры». Автор описал картину, как «оду бесконечности миров, скрытых в неизвестности нашей галактики и миллиардов других галактик, подобных нашей». Кроме того, в программу фестиваля вошли киноленты «Обычная свадьба» режиссера Ирины Ходюш, в которой снялся Владимир Меньшов, и «Екатерина II. Закат Великой!» 15-летнего режиссёра Андрея Арчакова.

Фото — Макс РУСЕВ

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