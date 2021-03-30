Памяти Яны Макаровой

26 марта в возрасте 34 лет в результате продолжительной болезни ушла руководитель независимой кинопрокатной компании «Про:взгляд» Яна Макарова.
Яна закончила Санкт-Петербургский Государственный Университет кино и телевидения.
Свою деятельность начинала с организации и проведения фестивалей короткометражного кино «ПРОвзгляд».
В 2012 году была основана кинопрокатная компания с одноименным названием.
Начинали работать на голом энтузиазме, и не имея никакого опыта в сфере кинопроката.
Именно благодаря Яне жители регионов смогли познакомиться с авторским и фестивальным кино, о котором в глубинке cтраны часто и не знают.
Яна привезла в Россию такие фильмы как оскароносные «Паразиты», «Ложь во спасение», «Написано Сергеем Довлатовым», «Улыбайся», «Коммивояжер» и многие другие. Фильм «Написано Сергеем Довлатовым» (режиссер Роман Либеров – прим. ред.) именно тот, с которого «Про:взгляд» начала свою деятельность. Несмотря на то, что от его проката отказались все компании, Яна пошла на риск и взялась за этот фильм.
«Про:взгляд» выпустила в российских кинотеатрах фильмы Бориса Хлебникова «Аритмия» и Алисы Хазановой «Осколки».
Кампания старалась показать не только те фильмы, которые принесут прибыль, а именно те, которые смогут зацепить зрительскую аудиторию. В своих интервью Яна неоднократно говорила, как важно показывать «зрительское» кино – то есть кино, понятное каждому зрителю. «Мы занимаемся не только коммерцией, мы за хорошее кино в целом».
В кинотеатрах были показаны фильмы и начинающих российских и зарубежных авторов, и работы известных режиссеров, таких как Софи Марсо, Мелани Тьерри, Валерия Бруни Тедески, Луи Гаррель...
Помимо показа нередко были организованы творческие встречи зрителей с создателями фильма.
Как человека ее отличали невероятная отзывчивость, чуткость, готовность всегда помочь и огромная целеустремленность.
Вклад Яны неоценим в развитие и популяризацию кинематографического искусства в стране.
Анна (УШТАН) ВОРОБЬЁВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.