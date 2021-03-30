Памяти Яны Макаровой

26 мар­та в воз­расте 34 лет в резуль­та­те про­дол­жи­тель­ной болез­ни ушла руко­во­ди­тель неза­ви­си­мой кино­про­кат­ной ком­па­нии «Про:взгляд» Яна Макарова.

Яна закон­чи­ла Санкт-Петер­бург­ский Госу­дар­ствен­ный Уни­вер­си­тет кино и телевидения.

Свою дея­тель­ность начи­на­ла с орга­ни­за­ции и про­ве­де­ния фести­ва­лей корот­ко­мет­раж­но­го кино «ПРО­взгляд».

В 2012 году была осно­ва­на кино­про­кат­ная ком­па­ния с одно­имен­ным названием.

Начи­на­ли рабо­тать на голом энту­зи­аз­ме, и не имея ника­ко­го опы­та в сфе­ре кинопроката.

Имен­но бла­го­да­ря Яне жите­ли реги­о­нов смог­ли позна­ко­мить­ся с автор­ским и фести­валь­ным кино, о кото­ром в глу­бин­ке cтра­ны часто и не знают.

Яна при­вез­ла в Рос­сию такие филь­мы как оска­ро­нос­ные «Пара­зи­ты», «Ложь во спа­се­ние», «Напи­са­но Сер­ге­ем Довла­то­вым», «Улы­бай­ся», «Ком­ми­во­я­жер» и мно­гие дру­гие. Фильм «Напи­са­но Сер­ге­ем Довла­то­вым» (режис­сер Роман Либе­ров – прим. ред.) имен­но тот, с кото­ро­го «Про:взгляд» нача­ла свою дея­тель­ность. Несмот­ря на то, что от его про­ка­та отка­за­лись все ком­па­нии, Яна пошла на риск и взя­лась за этот фильм.

«Про:взгляд» выпу­сти­ла в рос­сий­ских кино­те­ат­рах филь­мы Бори­са Хлеб­ни­ко­ва «Арит­мия» и Али­сы Хаза­но­вой «Оскол­ки».

Кам­па­ния ста­ра­лась пока­зать не толь­ко те филь­мы, кото­рые при­не­сут при­быль, а имен­но те, кото­рые смо­гут заце­пить зри­тель­скую ауди­то­рию. В сво­их интер­вью Яна неод­но­крат­но гово­ри­ла, как важ­но пока­зы­вать «зри­тель­ское» кино – то есть кино, понят­ное каж­до­му зри­те­лю. «Мы зани­ма­ем­ся не толь­ко ком­мер­ци­ей, мы за хоро­шее кино в целом».

В кино­те­ат­рах были пока­за­ны филь­мы и начи­на­ю­щих рос­сий­ских и зару­беж­ных авто­ров, и рабо­ты извест­ных режис­се­ров, таких как Софи Мар­со, Мела­ни Тьер­ри, Вале­рия Бру­ни Теде­ски, Луи Гаррель...

Поми­мо пока­за неред­ко были орга­ни­зо­ва­ны твор­че­ские встре­чи зри­те­лей с созда­те­ля­ми фильма.

Как чело­ве­ка ее отли­ча­ли неве­ро­ят­ная отзыв­чи­вость, чут­кость, готов­ность все­гда помочь и огром­ная целеустремленность.

Вклад Яны неоце­ним в раз­ви­тие и попу­ля­ри­за­цию кине­ма­то­гра­фи­че­ско­го искус­ства в стране.

Анна (УШТАН) ВОРОБЬЁВА

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