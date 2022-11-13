ПЕРМЬ: «ЗАМОК ГЕРЦОГА СИНЯЯ БОРОДА» или В ДИАЛОГЕ С БАРТОКОМ

В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции мировой премьеры новой постановки оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (1911—1918) с прологом и эпилогом Валерия Воронова (2022). Спектакль, над которым работают режиссер Евгения Сафонова и дирижер Федор Леднёв, будет впервые показан 18 и 19 ноября. Проект реализуется при поддержке Aksenov Family Foundation.

Единственная опера Белы Бартока традиционно ставится на сцене в один вечер с другими одноактными операми, которые, однако, крайне редко объединяются с партитурой Бартока сквозным музыкальным и театральным решением. По замыслу музыкального руководителя спектакля Федора Леднёва и режиссера Евгении Сафоновой, в Пермской опере «Замок герцога Синяя Борода» прозвучит в обрамлении пролога и эпилога, написанных специально по заказу театра Валерием Вороновым (р. 1970, Беларусь/Германия).

Федор Леднёв, дирижер-постановщик:

— Продолжительность звучания «Замка герцога Синяя Борода» — чуть меньше часа. Каждая новая постановка этой оперы бросает театру вызов — с каким другим названием объединить партитуру Бартока? — и с необходимостью примирять несколько абсолютно разных музыкальных миров. Но спектакль должен рассказывать единую, цельную историю — а добиться этого можно было, лишь уйдя от ситуации встречи двух независимых друг от друга произведений. Так совместно с режиссером Евгенией Сафоновой у нас родилась идея заказа новой партитуры, которая выстраивала бы систему связей с подлинником Бартока. Музыкой Валерия Воронова я дирижирую еще с начала 2000-х — мне нравится его непохожесть на других, оригинальность творческого поиска, то, как он работает со звуком. Сочинение Воронова обрамляет исполнение «Замка герцога Синяя Борода»: интонация, гармония, оркестровка Бартока полунамеками проступают на его поверхности — точь-в-точь как изображение, постепенно возникающее на фотопленке во время ее проявки.

Евгения Сафонова, режиссер-постановщик:

— «Замок герцога Синяя Борода» начинается, что называется, с места в карьер: вся экспозиция фактически остается за кадром. Мне казалось, что если мы откроем спектакль музыкой Бартока, то просто лишим зрителя возможности подключиться к ней, прочувствовать то, как развивается музыкальная ткань. «Замку» нужна была, если угодно, взлетная полоса — так возникла идея с прологом, который будет определенным образом подготавливать, настраивать восприятие партитуры Бартока. Пролог образует пространство, позволяющее перестроиться, отбросить бытовую реальность и подготовиться к погружению в мир Бартока — и музыкально, и концептуально.

Валерий Воронов, композитор:

— Я не хотел писать так же, как Барток — у меня бы этого никогда и не получилось. Мне, скорее, интересно было очутиться внутри его головы, его тела, понять, каково это. Подобный процесс можно сравнить с работой хорошего актера, которому предстоит сыграть большую роль — и он пытается стать, к примеру, Ричардом III, понять, как мыслит, как чувствует этот персонаж. Если совсем упрощать, то я разобрал партитуру Бартока на мельчайшие детали, разложил их на рабочем столе — и собрал заново в новую конструкцию. В основном это была работа с синтаксисом: я брал микрофрагменты «Замка герцога Синяя Борода», какие-то увеличивал, какие-то сужал, но так или иначе сочинял из них то, что хотел.

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