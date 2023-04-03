По московским следам «железнодорожных королей»

Как полюбить Москву заново и навсегда? Может быть, попытаться разглядеть за стенами давно знакомых старинных зданий живые судьбы неравнодушных людей, подаривших ей самое ценное - свой труд и талант?

25 марта гости Центра Гиляровского узнали об архитектурных дарах семьи фон Мекк, мимо которых невозможно пройти равнодушно и спустя 150 лет. Встреча с президентом Международного благотворительного фонда имени Н. Ф. фон Мекк Денисом Андреевичем фон Мекк состоялась в рамках лектория «875», посвященного 875-летию столицы.

Путешествие в прошлое началось с рассказа о трудностях и победах тех, кто стоял у истоков российской железнодорожной промышленности, в том числе единственного «короля» железных дорог со специальным образованием - Карла Федоровича фон Мекк. В этот вечер прозвучало немало имен, достойных вечной благодарности потомков, но одно из них можно произносить только с восхищением и удивлением – Николай Карлович фон Мекк. Прожив не слишком долгую жизнь, достойную пера лучших биографов, он оставил в наследство москвичам неповторимый Казанский вокзал, в создании интерьеров которого участвовали Николай Рерих, Александр Бенуа, Борис Кустодиев, Евгений Лансере, Зинаида Серебрякова, Иван Билибин и другие.

Благодаря неутомимой деятельности Николая Карловича (http://von-meck.info/6) длина линий Московско-Казанской железной дороги увеличилась с 233 верст до 2,1 тысячи верст, а в Московской области начал расти «город-сад» для служащих железнодорожного предприятия, расцвести которому помешала Первая мировая война (ныне на его территории находятся город Жуковский и поселок Кратово). Если бы у истории было сослагательное наклонение, то в начале прошлого века Москву бы украсил первый тучерез, а берега Волги в районе Казани до сих пор соединял бы величественный Романовский мост…Интеллект, энергия и трудолюбие Николая Карловича помогли ему достичь немалых успехов в автомобильном деле, воздухоплавании, сельском хозяйстве и других направлениях деятельности. Слушая рассказ о трудах и замыслах этого Человека и Созидателя хочется поблагодарить тех, кто возвращает его светлое имя из забвения и надеяться, что со временем он станет добрым примером для многих российских предпринимателей.

В продолжение лекции Денис Андреевич перечислил московские дома семьи фон Мекк, в которых неоднократно гостил величайший русский композитор Петр Ильич Чайковский, чьим лучшим другом и покровителем много лет была Надежда Филаретовна фон Мекк. Лектор также ответил на вопросы заинтересованной аудитории, в том числе о благотворительной деятельности Николая Карловича фон Мекк и памятнике, установленном в 2019 году благодарными железнодорожниками на территории вокзала города Агрыз (Республика Татарстан).

Полная запись встречи доступна по ссылке: https://vk.com/video-63049217_456239474.

О вкладе представителей семьи фон Мекк в историю и процветание России можно узнать на страницах виртуального музея http://von-meck.info/.

Видеозаписи выступлений и просветительские материалы Дениса Андреевича фон Мекк доступны на YouTube-канале: https://youtube.com/@VonMeck.

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