Подведены итоги международного конгресса «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация»

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина подвел итоги международного научного конгресса «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация». Мероприятие объединило свыше 600 преподавателей-русистов, ученых и представителей образовательных и общественных организаций из более чем 15 стран.

Одной из особенностей конгресса стало проведение мероприятий сразу на нескольких площадках в России и за рубежом. Помимо Института Пушкина, в их число вошли Российско-Армянский университет (Ереван) и Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина (Бишкек). В качестве партнеров выступили Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.

В России основные мероприятия конгресса прошли 1 ноября. Ключевым событием, организованным при грантовой поддержке Минпросвещения РФ, стала панельная дискуссия, посвященная текущему положению русского языка в мире. Оценив масштабы его использования в разных странах СНГ, участники пришли к выводу, что «великий и могучий» по-прежнему пользуется популярностью в большинстве государств Содружества. При этом обеспокоенность специалистов вызывают такие тенденции, как сокращение образовательных программ на русском языке в ряде государств и нехватка квалифицированных педагогов-русистов.

Обсуждению этих проблем и поиску возможных решений была посвящена конференция «Русский язык в образовании стран СНГ». Для того чтобы участники конгресса могли объективно оценить влияние русского языка в этой сфере и получить представление о ситуации «на местах», докладчиками конференции стали представители ведущих образовательных учреждений из других стран.

Важной частью программы в России также стала церемония вручения наград победителям конкурса лучших проектов в области поддержки русского языка на пространстве СНГ. Участниками конкурса стали педагоги-русисты, ученые, студенты, аспиранты, общественные деятели и коллективы исследователей из стран СНГ. Поскольку лауреатам было оплачено командирование в Институт Пушкина для участия в церемонии награждения, авторы лучших работ и проектные команды смогли представить свои авторские методики очно.

Награды присуждались в четырех номинациях:

русский язык;

российское образование и культура;

историческая, культурная, научная, образовательная, экономическая взаимосвязь между странами;

методика преподавания русского языка.

По словам членов экспертного жюри, выбор фаворитов предварялся жаркими дискуссиями, поскольку все конкурсные проекты имели высокий уровень и представляли интерес для педагогического сообщества.

«В мире, где русский язык ежедневно сталкиваются с многочисленными вызовами, консолидация его носителей приобретает особую важность. В особенности это касается специалистов, которые занимаются популяризацией русского языка и культуры – преподавателей-русистов, ученых, работников русскоязычных школ, вузов и центров открытого образования, редакторов средств массовой информации, журналистов, заинтересованных представителей общественности. Когда мы вместе, у нас есть уникальная возможность укрепить позиции и значение русского языка в качестве инструмента международной коммуникации. И мы очень рады, что именно Институту Пушкина представился шанс создать площадку для столь необходимого взаимодействия, – комментирует руководитель центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Светлана Юрьевна Камышева. – Выражаем благодарность всем участником конгресса и надеемся, что такого рода мероприятия в будущем приобретут системный характер».

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