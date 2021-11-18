Показы I Московского международного фестиваля архивных фильмов стартовали в столице

15 ноября 2021 года в Москве открылся дважды перенесенный в связи c COVID-19 I Московский международный фестиваль архивных фильмов. Показы фестиваля проходят с 15 по 28 ноября в кинотеатрах «Иллюзион», «Художественный», «Москино Космос», «Москино Салют», Центре документального кино (ЦДК) и Музее современного искусства «Гараж». В программу вошли ретроспективы, культовые отечественные и зарубежные фильмы и архивные находки — кинокартины, прошедшие реставрацию, восстановление или считавшиеся до недавнего времени утраченными. Большинство фильмов демонстрируются с пленки на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание доступно на сайте.

«Госфильмофонд России с 1997 года ежегодно открывает свою коллекцию киноведам, показывая архивное кино на фестивале «Белые столбы». Я очень рада, что в этом году фестиваль проходит в Москве в обновленном формате, и коллекция одного из крупнейших в мире киноархивов станет доступна не только профессиональному сообществу, но и широкой публике. Надеюсь, это станет традицией, которая поспособствует появлению нового зрителя и еще более активному научному сотрудничеству с международными синематеками, а также сформирует рынок архивного кино в России. Я верю, что архивное кино получит новую жизнь и станет привлекать самых разных зрителей как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах», – говорит директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максименко.

«Наряду с сохранением и изучением пленочного фонда, а также национальным проектом по оцифровке фильмовых материалов, важнейшей задачей Госфильмофонда сегодня является популяризация нашего архива. Этим целям и послужит Фестиваль архивного кино, который пройдет в Москве сразу на 5 площадках. В течение двух недель мы покажем более 90 картин, организуем более 350 сеансов, проведем более 60 встреч с кураторами, киноведами, актерами, режиссерами, специалистами фонда и нашими коллегами из иностранных синематек. Мы очень гордимся нашей центральной рубрикой «Реставрации и находки» и сейчас активно работаем над тем, чтобы вывести программу реставрации Госфильмофонда на новый уровень», – рассказывает ВРИО генерального директора Госфильмофонда РФ Роман Чистяков.

Открытие посетили композитор Владимир Мартынов, написавший музыку к фильму открытия «Вокальные параллели» (2005, Рустам Хамдамов), скрипачка и руководительница ансамбля OPUS POSTH Татьяна Гринденко, глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, ВРИО генерального директора Госфильмофонда РФ Роман Чистяков, режиссеры Иван Твердовский мл. и Иван Твердовский ст., телеведущий и режиссер Петр Шепотинник, куратор Екатерина Кибовская, программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, кинокритик Армен Медведев и другие.

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