Политехнический музей назвал победителей конкурса проектов Art&Science

Эксперты подвели итоги Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства STArt. Победителями стали 16 проектов, среди которых интерактивные инсталляции, роботические перформансы, проекты с использованием нейросетей и работы в жанре мокьюментари. Политехнический музей проводил конкурс совместно с Яндексом.

Илона Бородина. Общий контур

Дмитрий Точилкин. Контакт

На рассмотрение жюри было представлено более 80 проектов Art&Science, в том числе кинетические инсталляции, иммерсивные перформансы, фотографии и видеоарт.

«Запуская конкурс, мы хотели поддержать художественные проекты, которые рассказывают о формах взаимодействия науки, технологий и человека в контексте быстро меняющегося мира. Его участники — художники и ученые из 11 регионов страны — представили свои концепты, предлагающие поразмышлять об альтернативных сценариях нашего будущего. Идеи, представленные на конкурс, оценивались как с художественной, так и с научной точки зрения. Жюри пришлось сделать непростой выбор, отобрав из 85 заявок 16 проектов-победителей», — отметил заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.

Экспертный совет конкурса оценивал все заявки по следующим критериям: актуальность идеи, научная достоверность, цельность, оригинальность, доступность и конструктивность подхода в решении поставленной задачи. Важно было и соответствие теме конкурса. На выбор предоставлялись две номинации:

«Сон с роботом» — проекты, рассказывающие о технологических изменениях в нашей жизни в горизонте 50 лет, о гармоничном сосуществовании и сотворчестве людей и роботов.

«Робот под запретом» — представления о жизни без искусственного интеллекта, о технологических и социальных альтернативах идее всеобщей цифровизации и роботизации.

В своих работах конкурсанты представили разные картины технологического будущего. Например, медиахудожница Илона Бородина и ее команда предлагают использовать искусственный интеллект для развития социальных навыков человека. Участие в интерактивной инсталляции «Общий контур» позволит зрителям потренироваться в отработке навыка коммуникации. Изучая передвижения участников перформанса на площадке, машина проанализирует характер их взаимодействия друг с другом и даст обратную связь в виде звуковых сигналов. Работа была особо отмечена жюри в номинации «Сон с роботом».

Проект Дмитрия Точилкина и Натальи Зыбиной «Контакт» затрагивает проблему несовершенства речи как средства коммуникации. Авторы стремятся исследовать, измерить и визуализировать разницу в восприятии людей, научиться видеть мир глазами другого человека, используя существующие технологии компьютерного зрения и обработки речи. Получится ли это — человек сможет понять, лишь вступив в коммуникацию. Работа признана одной из лучших в номинации «Робот под запретом».

Конкурсанты поднимали вопросы медиаархеологии, философии искусственного интеллекта, развития психофизики машин, взаимодействия робота и человека, приватности человеческой жизни в эпоху развития технологий и замены человека машиной. Полный список победителей можно посмотреть на сайте конкурса.

Победители получат гранты на реализацию идеи, кураторскую поддержку при подготовке проекта и доступ к образовательному контенту от Политехнического музея и партнеров конкурса. Кроме того, лучшие проекты будут интегрированы в выставку, посвященную 150-летию музея.

Всероссийский открытый конкурс в сфере научного и технологического искусства STArt проводился совместно с Яндексом.

Партнеры проекта — Университет ИТМО, Universal University, Московская школа современного искусства, НИУ «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий.

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