Политехническому музею — 149 лет!

12 декабря 2021 года Политехнический музей отмечает своё 149-летие, подводит итоги и вспоминает самые важные и интересные события в жизни музея в уходящем Году науки и технологий. За 12 месяцев музей провёл 10 выставок и 85 мероприятий публичной программы — кинопоказы, встречи с учёными, лекции, дискуссии для взрослых и детей об истории и перспективах исследований, ключевых научных вопросах будущего. Аудитории были предложены новые современные форматы разговора о науке и запущен ряд крупных проектов.

Самым масштабным выставочным проектом года стала для Политехнического музея экспозиция «Жизнь с вирусами» на ВДНХ, которую за три месяца работы уже посетили более 16 000 человек. Выставка, созданная при поддержке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества и способах борьбы с ними. Она разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии и опирается на данные исследований. Четыре тематических зала помогают зрителям представить, сколь долгой и непростой была борьба человечества с возбудителями инфекций, и как наука помогает бороться с ними. Последний зал полностью посвящён влиянию пандемии Covid-19 на современный мир и тому, к каким переменам в повседневном укладе жизни она уже привела.

Знаковым событием стало для музея участие во Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020», проходящей в Дубае. Экспозицию российского павильона «Творческий разум: определяя будущее» открывает стенд Политехнического музея «Из России с любовью». Он помогает посетителям совершить экскурс в историю научных идей и изобретений, которые дала миру наша страна. Стенд представляет собой мультимедийный экран, где можно увидеть 34 концепции, прорывные для своего времени научные идеи и изобретения на их основе. На стенде также представлены семь уникальных предметов из коллекции Политехнического музея — осветительные лампы, телеграфный аппарат, сейсмограф, радиоприёмник и голографическая установка оригинальной конструкции, созданные в XIX — первой половине XX века русскими и советскими учёными Лодыгиным, Яблочковым, Чиколевым, Шиллингом, Голицыным и Денисюком.

В течение года на ВДНХ, в Открытой коллекции, Ильинском сквере и других городских площадках прошли десять выставок на разные темы. Посетители выставки «Наука — это красиво» смогли увидеть красоту невидимого простому человеческому глазу мира кристаллов, физических и химических объектов, зафиксированных учёными НИЦ «Курчатовский институт» в лабораториях и на экспериментальных установках. Выставка-исследование «Горизонт ожидания» предложила аудитории возможность осмыслить научные понятия и философские категории через созданные художниками и дизайнерами образы с использованием предметов Открытой коллекции Политехнического музея. Рассказы о личном опыте людей с инвалидностью в их взаимоотношениях с Москвой стали центральной темой выставки «Истории, которых не было», организованной в рамках инклюзивной программы Политеха «Разные люди — новый музей».

Весной 2021 года началась оцифровка фондов Политехнического музея. За пять лет работы проекта будет создана онлайн-экспозиция из 2500 ключевых предметов музейной коллекции и тематических собраний. В результате у жителей регионов России и зарубежных стран появится уникальная возможность познакомиться с частью обширного собрания, которое формируется на протяжении 149 лет. На портале «Большой музей» посетители виртуальной экспозиции Политехнического музея уже сейчас могут увидеть устройства, сохранившиеся в мире в единственном экземпляре — аппарат «Говорящая бумага» (1936), микроскоп простой демонстрационный прозектора И.П. Переверзева (1846), кабинет микроскопический Либеркюна (1730–1740), шоринофон стационарный для записи звука на киноленту (1942), скафандр «Кречет» (1969), созданный для работы на поверхности Луны. Высокое качество изображений позволяет рассмотреть даже те нюансы, которые, быть может, остались бы незамеченными при посещении Открытой коллекции. Фотографии каждого предмета музейной коллекции сопровождаются подробным описанием истории его создания и принципа действия. Проект реализуется при поддержке мецената Руслана Горюхина.

В этом году Политехнический музей запустил мобильное приложение с уникальным модулем дополненной реальности для iOS. Технология создана разработчиками Sber AR/VR Lab специально для музея. В режиме дополненной реальности робот-экскурсовод Сепулька расскажет о музее, познакомит с его историей, поделится планами на будущее и пригласит прогуляться вокруг Политехнического музея. Приложение поможет увидеть, какими после открытия музея предстанут историческая и научная экспозиции, научно-исследовательские лаборатории, детский музей науки «Двор», большая аудитория и атриум для проведения публичных мероприятий, зоны временных выставок и библиотека. После открытия главного здания будут доступны новости, афиша мероприятий музея, аудиогиды, навигация по выставочным залам, бронирование, покупка билетов и многое другое.

Свыше 85 встреч с учёными, кинопоказов, лекций, дискуссий для взрослых и детей о самых разных областях науки — от квантовых технологий и астрофизики до психофизиологии и урбанистики — проведены в рамках публичной программы Политехнического музея. Её отличительные особенности — разнообразие форматов мероприятий и разговор на доступном для любого, даже неподготовленного, зрителя языке. Один из самых популярных циклов публичной программы Политехнического музея — «Бранч с учёным» — стал номинантом VII Всероссийской премии «За верность науке» в категории «Лучший научно-просветительский проект года». Бранчи проходят два раза в месяц в уютных кафе и ресторанах Москвы. Герои и участники встреч становятся соавторами разговора о научных проблемах. В числе главных действующих лиц 22 уже состоявшихся встреч — такие известные специалисты, как химик Алексей Бобровский, физики Дмитрий Наумов и Марк Ширченко, психофизиолог Ольга Сварник, астрофизики Юрий Ковалев и Сергей Попов, городской антрополог Михаил Алексеевский и многие другие. Видеозаписи мероприятий можно посмотреть на YouTube-канале Политехнического музея.

В этом году Политехнический музей продолжал развивать и такие популярные проекты, как издательская программа и «Университет детей», слушателями которого в уходящем году стали порядка 400 школьников. В рамках проекта «Музейные связи» специалисты Политеха провели семь семинаров для коллег из российских музеев на тему просветительских инициатив, реставрации предметов коллекций, создания новых экспонатов, межмузейных онлайн-проектов, научной коммуникации и взаимодействия с посетителями.

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