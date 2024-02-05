Портрет Авроры Демидовой продан за 2,4 млн рублей на аукционе «Литфонд» в Екатеринбурге

Также ушли с молотка автографы Рериха, работы Флоренского, Свешникова, Вулоха и многое другое. Всего на торги было заявлено свыше двухсот лотов, а начальная ставка в первой сессии аукциона стартовала всего с 1 рубля.

«Идея заключалась в том, чтобы посмотреть, как реагирует рынок, и сколько готовы предложить покупатели, не получая от нас никаких подсказок и ориентиров», - прокомментировал генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров результаты прошедших 1 февраля торгов в Екатеринбурге, в ходе которых были выставлены редкие книги, исторические документы, живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.

Так, по итогам первой сессии, за 2 400 000 рублей ушел с молотка «Портрет Авроры Карловны Демидовой с сыном», выполненный французской художницей Лаурой де Леомениль (1806–1866 гг.). Эта работа имеет музейное значение и историко-культурный интерес – на полотне запечатлена светская львица и роковая красавица пушкинской поры Аврора Карловна Демидова (1808-1902 гг.), урожденная Шернваль, в которую влюбился уральский горнозаводчик, «золотой» жених России Павел Николаевич Демидов (1798-1840 гг.). Осенью 1836 года состоялась пышная свадьба, а в 1839 году у пары родился единственный сын Павел (1839-1885 гг.).

На аукционе также были заявлены раритеты уральской школы иконописи. В частности, интерес вызвали старообрядческие Невьянские иконы XIX века: «Святой Архангел Михаил Архистратиг» за 120 000 рублей и первая икона «Огненное восхождение пророка Илии» начала XIX века была продана за 150 000 рублей, вторая икона «Огненное восхождение пророка Илии» второй четверти XIX века – за 140 000 и третья икона «Огненное восхождение пророка Илии» конца XIX века – за 70 000 рублей.

Невьянская икона принадлежит старообрядческой иконописной школе, сложившейся на Урале в г. Невьянск и существовавшей. в период с XVIII по XX вв. Ее характерной особенностью является синтез традиций допетровской Руси, ориентация на иконографию конца XVI — начала XVII веков, и вместе с тем ощутимое влияние стилей Нового времени: барокко и классицизма. Отличает невьянскую икону тонкость письма, нарядность, декоративность, обилие золота.

На прошедших торгах выкуплен редкий исторический снимок «Летчик Сигизмунд Леваневский, совершивший посадку в Свердловском аэропорту на гидросамолете „Валти“ V-1A». Автором фотографии выступил известный уральский писатель и журналист Борис Рябинин. Фотография снята по заданию газеты «Известия» по Уралу (период 1935-1939 гг.). Памятное фото участника операции по спасению экспедиции «Челюскина» было сделано «лейкой» — малоформатным компактным фотоаппаратом немецкой фирмы «Leitz». Ставка за исторический кадр к финалу торгов выросла почти вдвое, поднявшись с заявленных 120 000 рублей до 260 000 рублей.

Неизменное внимание обращают на себя документы с автографами известных русских художников. Например, автограф Николая Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха «Портрет Н.К. Рериха со священным ларцом» покинул торги за 190 000 рублей. Внизу полотна расположена надпись чернилами: «An come Serge Fleury — amitir cordiale. Paris. 9.X.1930» («Графу Сержу Флери — сердечному другу. Париж. 9.X.1930»). А машинописное письмо-сертификат Рериха с его же собственноручной подписью, в котором художник подтверждает оригинальность отправленной для выставки своей картины «Гималаи» (Индия, Наггар, 1933 г.), выкуплено за 70 000 рублей.

Историко-культурным значением обладает и покинувший аукцион винтажный фотоснимок Александра Бенуа с автографом художника, выполненный французским фотографом украинского происхождения Борисом Липницким в Париже в 1935 году. «Это я улыбаюсь... Александр Бенуа 12 марта 1935 года», - написал художник на фотографии. Снимок продан по стартовой ставке 80 000 рублей.

Почти за полмиллиона рублей покинул торги пейзаж одного из классиков абстракции в российском искусстве – «Утро» Игоря Вулоха (Москва, 1971 г.). Еще при жизни этого художника-нонконформиста его картины выставлялись на торгах Sotheby’s и MacDougall’s. И на прошедшем вчера в Екатеринбурге аукционе «Литфонда» работа Вулоха продана за 400 000 рублей.

Из живописи также ушли несколько работ советских и российских художников. Картина «Ожидание» Бориса Свешникова, одного из крупнейших и наиболее авторитетных представителей «неофициального» искусства 1950–1980-х годов, чьи работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства и других собраниях, ушла с молотка за 150 000 рублей.

За 110 000 рублей был продан «Каток» Александра Флоренского, книжного графика, издателя и основателя ленинградской арт-группы «Митьки». Александр - самый популярный представитель большого художественного клана Флоренских. Работает с уличным пейзажем Петербурга, русского севера, Кавказа, Балкан. Его работы выставляются в Третьяковской галерее, Русском музее, ГМИИ им. Пушкина.

Советский и американский художник Леонид Соков – пожалуй, один из наиболее известных представителей направления соц-арта настоящее признание получил в эмиграции после 1979 года. Его работы представлены в мировых музеях и галереях – от московского Пушкинского музея до парижского Центра помпиду и аукционов «Sotheby’s», «Christie’s». Его работа «Горбачев» ушла с молотка в «Литфонде» за 170 000 рублей.