Представители CUSTIS и ИОТ-университета приняли участие в стратегической сессии по созданию Международного научно-образовательного центра в Обнинске

Два дня на стратсессии в ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске обсуждали создание центра представители ГК «Росатом», академического сообщества, бизнеса и власти.

С предложением о его создании выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, считающий необходимым использовать имеющуюся материально-техническую базу региона и научный потенциал для качественного изменения ядерного образования и улучшения позиций в международном сотрудничестве. На базе центра ежегодно смогут проходить стажировку и переподготовку тысячи будущих и действующих специалистов атомной энергетики со всего мира. Аналогов данному центру в мире пока нет.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что создание такого центра важно для МИФИ, для Росатома и для страны: «Росатом на глобальном рынке предлагает не просто ядерный реактор, но образ жизни. И очень большая его часть - подготовка специалистов атомного профиля в самом широком смысле слова. Консолидация этого проекта в Обнинске - намоленном месте испокон ядерного века - идеальное решение».

По словам генерального директора ИОТ-университета Павла Музыки, на стратсессии был глубоко и всесторонне проработан проект по созданию международного центра, представлена дорожная карта проекта, собрана группа организаций-участников. Что важно, использование новых образовательных технологий, в частности сетевого обучения и ИОТ было заявлено в качестве ключевого инструмента достижения образовательных задач проекта. Заявлено, что Росатом планирует занять 20 процентов рынка на ядерном и смежном образовании.

Как отметил директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям Илья Дубинский, проект очень важен для успешного продвижения российского образования на мировой рынок, для координации и концентрации усилий по созданию международного научного и образовательного проекта в атомной и смежных отраслях. Замечательная возможность для пилотирования новых образовательных методов и технологий, в частности сетевого образования, адаптивного обучения и других.

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