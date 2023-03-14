ПРЕМЬЕРА! На широкий экран выходит детективный триллер «Айта» Степана Бурнашёва

30 марта кинопрокатная компания Про:взгляд и команда Кино-Театр.Ру выпустят на широкие экраны детективный триллер «Айта» — новую работу одного из главных режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашёва. Критики уже сравнивают новую работу Бурнашёва с фильмами Дэвида Финчера, а первые зрительские отзывы говорят о том, что фильм снят в традициях крепких голливудских и азиатских детективных триллеров.

Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?

«Напряженный триллер с атмосферой „Пленниц“ и гуманизмом „Убить пересмешника“. То яростный, то холодный», — отмечает кинокритик, программный директор фестиваля сериалов «Пилот» Егор Москвитин.

Какой он — народный самосуд? Об этом фильм Степана Бурнашёва «Айта». Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, и всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей.

«Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную», — указывает режиссер Степан Бурнашёв.

«Айта» — это 13-й фильм Степана Бурнашёва и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом Российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).

«Это мощнейшее кино, неистовое и прямое, о власти толпы, медиабезумии и о том, что ярость заразна» — говорит директор кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяна Долженко.

История создания фильма

Фильм частично основан на реальных событиях. О произошедшей трагедии с маленькой девочкой Степан Бурнашёв узнал пять лет назад. И долгое время переживал и прокручивал ее у себя в голове. Но в итоге решил не брать полностью оригинал за основу сюжета, так как посчитал, что это будет нечестно к тем, кто пережил этот кошмар наяву. И решил сделать на основе той истории свою.

«Мне важно было высказаться по этому поводу через персонажей. Я в своей голове прожил все их жизни. Это было нелегко, но благодаря этому я пришел к такому финалу, где все высказываются по случившейся трагедии. И важно было понимать, что в жизни такое тоже может быть. Нужно уметь прощать и просить прощения», — рассказывает режиссер Степан Бурнашёв.

Что означает название

Айта — это якутское женское имя, сокращенное от Айталина (Айталыына), что в переводе означает «сияющая и чистая, как божество».

«Имя Айта для этого фильма пришло мне само собой. Наверное, прежде всего сыграло то, что в самом известном якутском героическом эпосе „Ньургун Боотур Стремительный“ Платона Ойунского есть земная красавица Айталыына Куо. Видимо, эта чистота, красота повлияли на подсознательном уровне. Но уже после того, как я снял фильм, я узнал и другое значение имени Айта, что во многом объяснило, почему я назвал героиню именно так. Космос, видимо, мне его отправил», — отмечает режиссер.

Как оказалось, Айта — это также этрусское имя божественного правителя подземного мира, эквивалентное греческому Аиду.

Съемки и команда

Съемки проходили в селе Соморсун (Михайловка). Там Степан Бурнашёв провел свое детство, с этим местом было связано много его воспоминаний. Сам режиссер считает это село очень кинематографичным и хочет там снять еще.

Съемки шли летом, в основном все сцены снимались ночью и до утра.

В «Айте» практически постоянно идет дождь и в том или ином виде присутствует в кадре, даже в интерьерных сценах. Он фактически стал одним из героев фильма. Это образ стихийного людского осуждения и одновременно плач и отражение безысходности.

Создание эффекта постоянного присутствия дождя в кадре оказалось весьма сложной задачей. Для этого использовались несколько мотопомп, но их шланги не выдерживали такого напора воды и несколько раз рвались. В общей сложности было вылито примерно 60 кубометров воды. Но по итогу нужный эффект был достигнут.

Еще на этапе написания сценария режиссер понял, что роль следователя подходит актеру Иннокентию Луковцеву, ранее сыгравшему в якутских картинах «Надо мною солнце не садится» и «Нуучча», а на месте отца девочки должен быть Георгий Бессонов («Перевал Дятлова», «Кута»).

Исполнивший одну из главных ролей в фильме Андрей Фомин сам написал Степану Бурнашёву в соцсетях. И после коротких проб онлайн он был утвержден, а через два месяца уже снимался в фильме.

«Режиссер вдохновил меня в первую очередь своим виденьем, мироощущением, своим уникальным почерком. У него спортивный характер, мужской дух, он лидер, мы с ним во многом похожи, поэтому, видимо, притянулись. Еще в Якутии просто уникальная природа, возможно, местные уже привыкли ее постоянно видеть и не замечать, но я был под таким впечатлением, что у меня до сих пор в качестве обоев на телефоне стоит фото из Якутии», — рассказывает Андрей Фомин.

Актер Иннокентий Луковцев, получивший за роль в этом фильме награду на фестивале авторского кино «Зимний», знаком со Степаном Бурнашёвым более 10 лет и давно хотел у него сняться.

«У Степана были горящие глаза, когда он рассказывал про будущий фильм. И он мне отправил сценарий и дал на раздумье несколько дней, я почитал и как-то сразу понял, что хочу сыграть именно ту роль, которую он мне и предлагал, — вспоминает Иннокентий Луковцев. — Съемочная команда была очень молодая, сплоченная, дружная. Съемки — это было что-то, потому что я до этого никогда не снимался ночью. Как режиссер Степа очень бережно относился ко всем, но был очень требовательным, мы много раз репетировали и снимали несколько дублей, большое спасибо ему за доверие».

С оператором Данилой Горюнковым Степан Бурнашёв уже работал на фильме «Наша зима». Как признается сам режиссер, за это время им удалось найти много точек соприкосновения именно в создании кино — стилистике съемок, постановке кадра. Поэтому на «Айте» удалось добиться понимания в совместной работе практически без слов.

«Побывать в Якутии зимой, да ещё и снять художественный фильм в минус 50 для меня — просто мечта! Благодаря Степану Бурнашёву она сбылась! Ледяной туман и неоновый свет города, так я впервые ощутил Якутск. Именно мои первые впечатления я постарался заложить в художественно-изобразительную часть нашей картины. А Степану именно мой новый взгляд был и нужен. Поэтому работать с ним оказалось одно удовольствие: полное взаимопонимание, творческая свобода, желание экспериментировать, находить новые пластические решения и получать взаимное удовольствие от процесса создания фильма», – рассказал Данила Горюнков.

Режиссер

Степан Бурнашёв, не имея специального кинематографического образования, в 2009 году начал снимать кино. За свою карьеру он создал уже 13 фильмов, написал сценарий к 10, а также выступил в качестве монтажера большинства картин Дмитрия Давыдова, в том числе «Пугала», которая получила главный приз 31-го «Кинотавра» в 2020 году.

Фильмы Бурнашёва были в числе участников и победителей таких фестивалей, как «Окно в Европу», Варшавский МКФ, Чебоксарский МКФ, Якутский МКФ, «Амурская осень», Tomorrow, «Киношок», Сеульская синематека, Пусанский МКФ, Кинопрорыв, Бангладешский МКФ и других.

Первое участие на кинофестивале случилось в 2015 году, где он получил Гран-при международного кинофестиваля в Чебоксарах за фильм «Первая любовь», был удостоен приза на III Якутском международном кинофестивале «за честный рассказ о поисках себя в современном мире» («Другая жизнь»). В 2020 году его фильму «Черный снег» был присужден главный приз Всероссийского кинофестиваля «Окно в Европу» и приз Гильдии продюсеров Российской Федерации. Совместный фильм с Дмитрием Давыдовым «ЫТ» получил два приза на Варшавском международном кинофестивале в 2021 году, а также приз за лучший сценарий на международном кинофестивале «Arctic open» и Гран-при в Чебоксарском международном кинофестивале.

Фильмография: «Кута» (2012), «Последний день» (2013), «Беглый» (2014), «Первая любовь» (2015), «Другая жизнь» (2015), «Хара Дьай» (2016), «Республика Z» (2018), «Черный снег» (2020), «Ыт» (2021), «Наша зима» (2022), «Айта» (2022).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.