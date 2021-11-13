Образовательный центр Еврейского музея и центра толерантности представляет публичную программу к выставке «Снег на траве» режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой.

С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных – герои «Ежика в тумане», «Сказки сказок», «Цапли и журавля» – собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека. Выставка в Еврейском музее берет за основу метод работы Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой над многослойными персонажами и является одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников. Основными экспонатами выставки выступают материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.

Публичная программа к выставке «Снег на траве» расширяет представления зрителей об искусстве анимации, а также о месте анимации в системе искусств. В программе – лекции о культурном контексте фильмов Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой, дискуссии об устройстве и развитии анимации, паблик-ток о влиянии анимации на другие виды искусства и другие интересные события.

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации. Для посещения музея необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Программа:

17 ноября – Лекция Елены Виноградовой «Призрак Шинели»;

5 декабря — Дискуссия «Поэзия анимации: как мигрируют образы»;

8 декабря — Лекция «Великое в малом. Формы японской поэзии»;

12 декабря — Презентация книги «Блуждающие чародеи»;

5 января — Дискуссия-показ «‎Музыка анимации: российские клипы и музыкальные мультфильмы XXI века».

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