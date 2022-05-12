Пушкин в Оренбуржье. Выставка гравюры в Музее-усадьбе «Остафьево» ‒ «Русский Парнас»

18 мая 2022 года Музей-усадьба «Остафьево» ‒ «Русский Парнас» открывают выставку «АНДРЕЙ ФИЛЛИПОВИЧ ПРЕСНОВ. «ПО СТРАНИЦАМ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»: ПУШКИН В ОРЕНБУРЖЬЕ»

А.Ф. Преснов. А.С. Пушкин и В.И. Даль в открытом экипаже

А.Ф. Преснов. Глава XII. Сирота

А.Ф. Преснов. Глава XIV. Суд

Творчество Александра Сергеевича Пушкина связано со многими уголками нашей необъятной страны. Один из них – Оренбуржье. Известно, что восстание Емельяна Пугачева вдохновило Пушкина на создание двух замечательных произведений ‒ «Капитанская дочка» и «История Пугачева».

В 1833 году поэт отправился в трудное путешествие в главный город первого этапа восстания Оренбург и посетил места, охваченные событиями 1773–1775 гг., чтобы увидеть еще живых свидетелей тех времен. Творчество главного русского поэта во все времена обращало на себя внимание многих художников. Одним из таких мастеров стал наш современник, уроженец Оренбуржья Андрей Преснов. Он окончил художественное училище им. П.П. Бенькова, был участником как областных и региональных, так всесоюзных и зарубежных выставок (Пермь, Челябинск, Чехословакия, Югославия, Венгрия, Дания).

Многие работы, представленные на выставке «По страницам «Капитанской дочки». Пушкин в Оренбуржье» камерного характера, каждая деталь от пейзажа до костюма поэта выполнена тщательно и влюбленно – художник работал над гравюрами многие годы, переделывая, добавляя, уточняя. Пушкинская тема наглядно показывает, что для художника определяющим остается простота и ясность графического языка и при этом глубина замысла и его выношенность.

Именно в графических портретах Преснова мы находим глубокое, художественно-выверенное воплощение образа поэта и соединение его с документально точным пейзажным фоном. Особенность иллюстраций Преснова в том, что они действенны не только как иллюстрации, но и как независимые от книги произведения. На всех выставках они воспринимались как самостоятельные сюжетные и портретные композиции, отмеченные чувством времени, эпохи.

Выставочный проект организован в рамках межмузейного сотрудничества Международного сообщества пушкинских музеев. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения поэта.

Выставка продлится до 19 июня.

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