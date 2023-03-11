Пятый канал покажет второй сезон детектива «Филин»

В понедельник, 13 марта, на Пятом канале стартует премьерный показ второго сезона сериала «Филин». Врач-травматолог Алексей Филиппов в исполнении актера Данилы Якушева снова готов лечить людей и раскрывать преступления. С понедельника по четверг в эфир будет выходить сразу по два эпизода.

Главный герой – хирург, заведующий отделением травматологии Алексей Филиппов по прозвищу Филин. После автомобильной катастрофы у него открылась способность видеть прошлое.

В сериале присутствует сразу несколько жанров: детектив (в том числе и медицинский), мистика, комедия и драма. Такой микс позволил режиссеру-постановщику применить множество изобразительных приёмов

Как и в первом сезоне режиссер Дмитрий Аверин использовал в сценах не только профессиональные навыки актеров. Например, Данила Якушев увлекается живописью. Его работы можно будет увидеть в кадрах сериала.

Михаил Николаев, актер сериала «Филин»:

- Данила – совершенно уникальный человек, он очень серьезен, краток в общении. Так вот он в перерывах между сценами не только учил слова, но еще и рисовал. Теперь у меня есть портрет моего персонажа с мечом. Получился воинствующий главврач.

Ирония останется лейтмотивом сериала. Главврач и Филин продолжат обмен колкостями в адрес друг друга.

Михаил Николаев, актер сериала «Филин»:

- Доктор Филиппов постоянно поддевает моего персонажа. В свою очередь главврач завидует своему коллеге и на самом деле рад, что именно Алексей Геннадиевич занимает пост заведующего отделением, потому что на этого человека можно положиться. Мой герой видит в Филине себя и понимает, что он мог быть именно таким, если бы не пошел по административной линии и остался врачом. Наш иронический детектив обладает уникальной формой подачи материала и событий. Тут даже Агата Кристи удивилась бы. Люди устают от собственных проблем, и на выручку приходит кино с интересными персонажами.

В новый сезон иронического детектива войдет 24 премьерных эпизода. Капитан Козин возобновит попытки вернуть свою бывшую жену Ольгу Захарову. Доктор Черных все чаще будет влюбляться в каждую молоденькую пациентку. Безмятежную жизнь главврача Шипилова периодически будет нарушать эксцентричная жена. Супруги скандально развелись, но ссоры и выяснение отношений между бывшими будут лихорадить все отделение травматологии. Сам Филин, десять лет хранивший верность погибшей в катастрофе жене, наконец начнет обращать внимание на женщин. Кто растопит лед в сердце доктора, телезрители узнают во втором сезоне детектива «Филин».

Не пропустите премьеру на Пятом канале с понедельника по четверг в 22.15 с 13 марта!

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