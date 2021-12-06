«Радость бытия». Выставка произведений Николая Боровского открывается  в РАХ

15 декабря 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного деятеля искусств РФ, народного художника РФ, академика и члена Президиума РАХ Николая Ивановича Боровского «Радость бытия». В экспозиции представлено более 100 произведений реалистического искусства, созданных автором за полвека художественной биографии.

Николай Боровской. Английский клуб. 2000. Холст, масло, 107х120 см

Николай Боровской. За книгой. 1982. Холст, масло, 57х43 см

Николай Боровской. Крым. Лошади. 2012. Холст, масло

Николай Боровской. Москва. 2000. Холст, масло, 96х120 см

Николай Боровской. У калитки. 2013

Николай Боровской. Цветочница. 1999

Николай Боровской. Автопортрет. 1998. Холст, масло, 40х55 см

Николай Боровской. Юность. Катя. 1987. Дерево, масло, 69х54 см

«Пишу, что знаю и что люблю», — говорит о создании произведений художник. Декоративное решение полотен, неожиданные, остроумные композиции, выразительные образы, философская трактовка мотива — все говорит об авторе, как о большом мастере живописи.

Николай Боровской является мастером психологического портрета: он тонко передает непосредственное обаяние человеческих характеров и в каждом герое раскрывает сложный внутренний мир, трудный жизненный путь. В портретных работах мастер использует характерный для него набор приемов: простая поза, крупный план, классически ясная композиция, продуманный колорит — все это позволяет раскрыть образ портретируемого в многообразии его эмоций и переживаний. Практически все образы документальны и драматургичны, сформированы под влиянием жизненного опыта автора, чья биография включает в себя послевоенное детство, труд на колхозных полях и мясокомбинате, службу в Советской армии.

«Николай Боровской — прирожденный рассказчик, ему совершенно не нужны бесчисленные детали и аксессуары, чтобы заставить свои портреты говорить. Его персонажи будто рвутся к нам из полотна, каждый со своей жизненной новеллой — таково напряжение его живописи», — отмечает искусствовед Н. Аникина.

Верность натуре является одним из главных принципов художника вне зависимости от того, в каком жанре он работает. Наблюдательность, умение схватывать суть и передавать настроение проявились не только в портретах, но и в пейзажах. География его пейзажных шедевров так же обширна, как и география нашей страны: здесь можно обнаружить горные хребты Северного Кавказа, крымский зной и уютную тесноту московских улиц. Особенно дорог художнику лиризм русской глубинки, а именно поселок Борисоглебский с панорамами древнейшего монастыря XIV века — именно здесь художник черпает вдохновение и проводит творческие каникулы. Во всех пейзажах мастер стремится передать различные состояния природы с помощью градации тональных отношений.

Однако одним из наиболее дорогих художнику мотивов, который проходит через все его творчество, стали яблоневые сады, объединенные в циклы «Времена года» и «Старые яблони — как судьбы». С художественной точки зрения изображения старых деревьев позволяют ввести в картину замысловатую пластику и причудливые ритмы, а с философской точки зрения — психологическую глубину, что придает живописному циклу запоминающуюся образность.

Николай Боровской является одним из ведущих мастеров реалистического искусства, он сохраняет лучшие традиции русской художественной школы на протяжении всего своего творчества. Профессиональное академическое образование Николай Иванович начал в Крымском художественном училище имени Н.С. Самокиша. С 1979 года учился на факультете монументальной живописи МГАХИ имени В.И. Сурикова, где его наставниками были заметные профессоры: Ю. Королев, А. Мызин, А. Фомкин, И. Шацкий, Б. Тхорн.

Его творчество заслужило широкое признание у зрителей и товарищей по искусству. Автор — лауреат премии Правительства РФ в области культуры, обладатель золотой медали Российской академии художеств и многих других наград, а также участник более 150 различных художественных выставок. Картины Николая Ивановича входят в собрания крупных музеев России, а также в корпоративные и частные коллекции живописи во многих странах мира.

Н.И.Боровской ведет активную и плодотворную общественную деятельность. В настоящее время он первый секретарь ВТОО «Союз художников России», председатель МОСХа России, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Завершит работу выставка 9 января 2022 года.

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