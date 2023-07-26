Редкие прижизненные портреты царей Александра II и Александра III представлены на крупнейшем в России онлайн-аукционе

Открыты 490-е торги «AI Аукцион» - ARTinvestment.RU. Среди топ-лотов: редкие прижизненные портреты царей Александра II и Александра III. Торги завершатся 28 июля. Начальная стоимость произведений составляет 27 млн рублей.

Егор Иванович Ботман (Georg von Bothmann, 1821–1891). Портрет Александра II. 1855–1856 (68 × 52 см)

Работа придворного художника Егора Ивановича Ботмана оценена в 300 000 долларов. Мастер изобразил императора Александра II (1818–1881) в коронационной военной форме: в темно-зеленом общегенеральском мундире с аксельбантом, Андреевской голубой лентой. Мундир государя украшен звездой ордена Св. Андрея Первозванного, звездой ордена Св. Владимира 1-й степени, знаком отличия за беспорочную службу в офицерских чинах и знаком ордена Св. Георгия 4-й степени, полученным за отвагу и храбрость, проявленные в боевой схватке во время поездки наследника на Кавказ в качестве атамана всех казачьих войск и шефа казачьего Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка. В руке император держит каску из черной лакированной кожи с султаном.

В этой работе Егор Ботман демонстрирует высокий уровень мастерства. Портрет написан по классическим академическим канонам, тонкость и изящество живописи выделяют портрет среди многих работ художника. Наиболее близкий по иконографии портрет императора 1856 года кисти Е.И. Ботмана представлен в собрании Государственного Русского музея.

Второй лот принадлежит кисти одного из ярчайших представителей классической академической школы, основоположника эстонской живописи Йохана Кёлера (эст. Johann Köler). В России мастер известен как Иван Петрович Келер-Вилианди (по месту его рождения). Эстимейт также составляет 300 000 долларов.

«Портрет Александра III» (худ. И. П. Келер-Вилианди), автограф Александра III, фотография Александра III

На полупарадном портрете 1882 г. художник изобразил императора Александра III по пояс в пол-оборота. Его лицо преисполнено величием и спокойствием, а густая окладистая борода подчеркивает тяготение к исконной части национального облика. Свою «русскость» Александр III подчеркивал намеренно, причём не из прихоти, а в соответствии со сложившейся идеей. Темный общегенеральский мундир императора украшают блестящие эполеты, золотая лента, ордена, подчеркивающие доблесть и мудрость облика государя.

Портрет написан в лучших традициях западноевропейской портретной парадной живописи: спокойный однотонный фон, лессировочная техника письма, работа со светотеневыми моделировками, сложный колорит, внимание к наградам портретируемого.

К работе прилагаются автограф Александра III, а также фотография императора.

«Прижизненные портреты русских царей крайне редки на рынке, так как практически все они находятся в музеях или входят в собрания бывших дворцов правителей, — говорит директор аукциона ARTinvestment.RU Егор Молчанов. — Поэтому появление в продаже царских прижизненных портретов — это всегда большое событие. Важно, что они выполнены очень серьезными художниками, которые были близки к царской семье и чьи произведения находятся во всех ведущих музеях страны. Сегодня царская тема имеет особенно громкое звучание в русском искусстве, и для ценителей это уникальная возможность купить выдающиеся шедевры. Кроме того, на текущих торгах до пятницы представлены: картина Василия Сурикова с изображением Московского Кремля (крайне редкое сочетание первого имени и изображения старой Москвы), работы Константина Горбатова, Михаила Нестерова, Михаила Ларионова из собрания Георгия Костаки и характерные произведения участников группы ЛеСС Сидура, Силиса и Лемпорта».

«Как мы знаем, цены на портреты царей, выполненные такими художниками, как Левицкий или Боровиковский, достигают сотен тысяч долларов, поэтому резерв в 300 тыс долларов за каждый лот представляется более чем взвешенным и разумным, особенно учитывая редкость императорской тематики и музейное качество представленных работ», — прокомментировал Молчанов эстимейт представленных на аукционе шедевров.

Лоты аукциона можно увидеть на выставке до пятницы включительно в галерее ARTinvestment.RU по адресу: Гороховский пер., дом 7.

Вход свободный.

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