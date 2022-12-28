«РУССКИЙ АТЛАС». Документальные образовательные фильмы

Цикл из трех документальных фильмов представляет уникальную возможность отправиться в виртуальное путешествие по следам отечественных моряков, исследователей, которые нанесли на карту сотни географических названий.

Зрители вместе с ведущим совершают захватывающее видео-путешествие по историческим русским названиям на мировой карте, открывают для себя малоизвестные факты.

Крузенштерн, Миклухо-Маклай, Беллинсгаузен, Лазарев, Литке и многие другие легендарные русские мореплаватели – символы морской романтики, их имена навсегда вписаны в историю. Фонд имени Миклухо-Маклая представляет многосерийный цикл «Русский атлас».

Каждый выпуск — это увлекательное путешествие с великими мореплавателями. Кто из россиян первым сделал татуировку? Где находится бухта Дурного приёма и за что получила такое название? Какие революционные методы исследований применялись в экспедициях?

Свет на эти интересные и малоизвестные факты прольют именитые историки София Пале и Александр Массов, а также руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, потомок легендарного учёного Николай Миклухо-Маклай. Они проведут нас через все опасные и коварные течения. И обязательно познакомят с русскими топонимами, которые путешественники прошлого оставили на карте, расскажут и о том вкладе отечественных исследователей в изучение нашей планеты, который высоко оценили моряки и ученые во всем мире.

Фильмы будут интересны специалистам, а также всем, кто увлекается путешествиями, историей и географией. Они особенно актуальны для использования в программах дополнительного образования и расширения кругозора для учащихся средней школы.

Фильмы подготовлены в рамках международного образовательно-просветительского проекта «Русские географические названия: история открытий», реализуемого Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН и Фонда президентских грантов.

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