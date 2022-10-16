САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Праздник для старшего поколения

Петербуржцы серебряного возраста посетили концерты, спортивные праздники, стали участниками социальных акций и форумов. Мероприятия, посвящённые Международному дню пожилых людей, завершились в Санкт-Петербурге 8 октября.

«Жителей нашего города всегда объединяло глубокое уважение к подвигам и свершениям старшего поколения», – отметили в официальном обращении в Международный день пожилых 1 октября губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов и председатель Законодательного Собрания А.Н. Бельский.

«Забота о социальном самочувствии, здоровье и благополучии тех, кому мы обязаны всем, стало приоритетом в нашей работе <…> Для тех, кто вышел на заслуженный отдых, работают досуговые отделения и клубы, компьютерные курсы, создаются условия для занятия творчеством и спортом», – подчеркнули в руководстве города.

В течение 16 дней на различных площадках проходили десятки мероприятий, в том числе форум «Старшее поколение», литературный вечер, спектакль «Энергичные люди», турнир по бильярду. Также для пенсионеров провели несколько концертов, главный из которых прошёл 1 октября в БКЗ «Октябрьский». Перед зрителями выступили заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов, заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская, шоу-оркестр StreetBand, солист Мариинского театра Григорий Чернецов и другие артисты. Мероприятие провели популярный теле- и радиоведущий Антон Сазанов и народная артистка России Анна Ковальчук.

Олеся РЕПИНА

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