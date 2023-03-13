САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Русские географические названия: история открытий» в старейшей Гимназии России

Выставка Фонда им. Миклухо-Маклая «Русские географические названия: история открытий» переехала на новую площадку – во Вторую Санкт-Петербургскую Гимназию, где когда-то учился великий этнограф Николай Миклухо-Маклай. Торжественное открытие экспозиции состоялось для воспитанников и преподавателей.

«Учиться и работать в Гимназии почётно, но ответственно, потому что мы отвечаем и перед предками, и перед потомками», – приветствовала присутствующих директор Гимназии, Народный учитель РФ Людмила Мардер.

На открытии также выступил директор Фонда им. Миклухо-Маклая, потомок великого путешественника Николай Миклухо-Маклай-младший: «Для меня большая честь находиться здесь, потому что стены Гимназии пропитаны духом людей, которые составили славу нашего Отечества».

Миклухо-Маклай провел для Гимназистов экскурсию по 20 уникальным фотополотнам выставки о знаменитых российских мореплавателях в Океании. Также на выставке школьники узнали о серии фильмов «Русский атлас», подготовленных Фондом и рассказывающих об изучении исторических русских названий в Океании. Таких точек на карте более 100.

«К сожалению, в наших новых учебниках географии уделяется очень мало внимания исследователям и открывателям, особенно русским исследователям», – обратилась к ученикам преподаватель географии Второй Санкт-Петербургской Гимназии, Почетный работник общего образования РФ Наталья Шувалова. – «Сейчас у вас есть уникальная возможность познакомиться с ними вне урока географии, поэтому я желаю вам новых открытий, ведь первый шаг навстречу им уже сделан».

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия была основана Александром I в 1805 году. Значительное внимание здесь уделяют сохранению традиций учебного заведения, родной страны, развитию у воспитанников чуткости и внимательности к окружающим. Так в школьном музее до сих пор хранится офицерская пуговица выпускника-Гимназиста, найденная на Сахалине. Чтут здесь память знаменитых воспитанников Гимназии – этнографа Николая Миклухо-Маклая и дирижера Евгения Мравинского. Великому ученому здесь посвящены музейные стенды, исследовательские работы и внеклассные занятия, в честь народного артиста СССР проводятся конкурс и музыкальные салоны.

Фонд им. Н. Миклухо-Маклая сотрудничает со Второй Санкт-Петербургской Гимназией уже не первый год. Подобная внеклассная работа горячо поддерживается педагогами и гимназистами. Однажды ученики подготовили приветственный ролик для одной из экспедиций Николая Миклухо-Маклая-младшего в Папуа-Новую Гвинею. В нем они продемонстрировали свои знания языка бонгу. Это видео особо отметил основатель и первый премьер-министр островного государства М. Сомаре. Позднее именно Вторая Гимназия принимала папуасскую делегацию в Петербурге.

«Кружки, мероприятия, исследовательские и проектные работы расширяют горизонты и учат внимательнее смотреть на вещи», – говорит директор Гимназии Людмила Мардер. – «Наши выпускники умеют анализировать, выступать, отстаивать своё мнение. Это всё не только на

уроках формируется, но и на конференциях, дебатах, играх».

Выставка «Русские географические названия: история открытий» уже побывала в Российской научной библиотеке, на школьном Географическом фестивале, в Центральной военно-морской библиотеке, Мариинском дворце, школах Москвы и Санкт-Петербурга. Во Второй Санкт-Петербургской Гимназии она пробудет до конца месяца, после чего переедет на другую площадку. Также доступна она и онлайн. Материалы будут полезны для школьных курсов истории, географии, а также для самостоятельной работы учащихся.

Проект «Русские географические названия: история открытий» реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда Президентских грантов и партнёров проекта.

Дарья БУЗИНА

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