В Академии Игоря Крутого выбрали юную победительницу Весеннего фестиваля красоты и таланта

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В Академии Игоря Крутого прошел Весенний фестиваль красоты и таланта. За гран-при боролись 14 юных девочек возрастом от 7 до 16 лет. Победительницей конкурса члены профессионального жюри единогласно назвали 11-летнюю студентку Академии Милану Агапееву.

Необходимо отметить, что члены компетентного международного жюри, в которое вошли профессионалы в сфере шоу-бизнеса и мира красоты и представители международных детских конкурсов, оценивали индивидуальность, артистичность, соответствие образу, дефиле, коммуникабельность и «презентацию таланта» участниц.  Фестиваль не был направлен на оценку и демонстрацию внешних данных участниц, а имел четкую цель — создание благоприятной среды для самовыражения, формирования личности и развития коммуникативных и презентационных навыков. Что и было выполнено: по завершению фестиваля все конкурсантки делились своими положительными эмоциями и позитивным настроем.

Организатор Весеннего фестиваля красоты и таланта — Академия Игоря Крутого. Партнерами конкурса выступили: имидж-агентство «Персона», имидж-лаборатория «Персона Artplay», российский бренд детской и подростковой дизайнерской одежды Stilnyashka, ателье премиум-класса L’enfant Royal et sa maman, производитель сладостей с игрушками «Конфитрейд», журнал «ДЕТИвШоубизе», группа изданий VOICE, фестиваль «Маленькие таланты России», FARRDI, международное модельное агентство CMG, а также LeSol Academy of Future by Yana Solovyeva.

Состав жюри Фестиваля: эксклюзивный национальный директор в России престижных международных конкурсов красоты Яна Соловьева (председатель жюри), дизайнер, владелец ателье премиум-класса L’enfant Royal et sa maman Владимир Викью, президент фестиваля «Маленькие таланты России» Екатерина Махлина, CEO и дизайнер российского бренда детской и подростковой дизайнерской одежды Stilnyashka Асмик Геворгян, арт-директор имидж-лаборатории «Персона Artplay» Глеб Гацюк, пиар-директор группы изданий Voice Никита Мартынов, модельер и дизайнер Фаррух Болтабаев (бренд FARRDI), основатель компании CMG, блогер Екатерина Максимова.

Всего в программе фестиваля было четыре торжественных выхода конкурсанток (самопрезентация, дефиле в стиле casual, творческий номер и дефиле в вечернем платье) и музыкальные паузы с участием студентов Академии. За макияж и укладку юных красавиц отвечало имидж-агентство «Персона». Творческие номера участницам помогали готовить преподаватели Академии Игоря Крутого, а поддержать конкурсанток пришли их друзья и близкие, а также другие студенты.

Яна Соловьева председатель жюри Весеннего фестиваля красоты и таланта:

— Я видела много международных конкурсов красоты. Когда меня пригласили в Академию Игоря Крутого на детский конкурс, я признаюсь, не ожидала увидеть здесь такой высокий уровень подготовки участниц. Была поражена продуманной организацией: все было предусмотрено вплоть до мелочей. Здорово, что подарки получили все конкурсантки, лично я отметила четкий сценарий и отличную подготовку юных красавиц. Главное, самим девочкам понравилось, уверена, что они с удовольствием будут участвовать в следующих конкурсах. А еще хотела отдельно сказать про честность и объективность жюри: призовые места считались строго по количеству голосов. Это очень важно в подобных конкурсах.

Помимо основного гран-при Весеннего фестиваля красоты и таланта были разыграны награды за 1-е, 2-е и 3-е места. А каждая конкурсантка, помимо нежных весенних букетов, получила личный титул, памятную диадему, сладкий набор от компании «Конфитрейд» и бьюти-бокс от партнера фестиваля Celebrity Model Group. Кроме того, члены жюри отметили своими личными призами понравившихся участниц.

Милана Агапеева, гран-при конкурса:

— Я совсем не ожидала, что в финале конкурса назовут мое имя, думала, что победит девочка помладше или кто-то совсем другой. Так неожиданно было и очень приятно! К конкурсу мне помогали готовиться педагоги Академии: Константин Работов, Оксана Ромашкина, Юлия Белова и Олег Белов. А из зала меня поддерживала моя мама. Очень понравились подарки от организаторов конкурса. Спасибо всем за такой классный весенний фестиваль!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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