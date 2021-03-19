Всероссийская Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона начала свою работу

18 марта 2021 года состоялось первое заседание Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, которое объединило специалистов по данной проблематике из России (Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток) и Австралии (Канберра). Впервые ученые, дипломаты и представители бизнес-сообщества консолидировали свои усилия для укрепления позиций Российской Федерации в Южно-Тихоокеанском регионе (ЮТР), сохраняя вековые традиции и преемственность изучения россиянами Австралии и Океании.
Целью деятельности Ассоциации является объединение исследователей, содействие их научной деятельности, создание благоприятных условий для изучения ЮТР в научной, образовательной, культурной, экономической и иных сферах, информационная поддержка научных исследований, привлечение к научной работе молодых ученых, а также популяризация науки.
С приветственным словом, открывая заседание, к ученым обратился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, президент Ассоциации, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая. Николай Николаевич рассказал об основных направлениях и видах деятельности Ассоциации, уделив особое внимание перспективам развития и укрепления историко-культурных, торгово-экономических, политико-дипломатических отношений между Россией и странами ЮТР, а также сохранению культурного и духовного наследия стран южной части Тихого океана и изучению научного наследия отечественных исследователей.
В заседании Ассоциации приняли участие представители Посольств Российской Федерации в Республике Индонезии, Австралии и Королевстве Камбоджа, а также Комитета по внешним связям г. Санкт-Петербурга.
Боровик Анатолий Васильевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа, в своем приветственном слове к членам Ассоциации отметил давнюю историю отношений и сотрудничества Российской Федерации и Южно-Тихоокеанского региона. Г‑н Посол выразил уверенность, что создаваемая Центром изучения ЮТР Всероссийская Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона под руководством Н.Н. Миклухо-Маклая даст новый импульс для развития отечественной науки, внесет важный вклад в дело укрепления взаимодействия между странами в области культуры, изучения языка и налаживания научных контактов. По словам Анатолия Васильевича, Камбоджа является давним дружественным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заинтересована в развитии двусторонних академических связей, которые будут способствовать укреплению не только научных, но и многосторонних гуманитарных контактов между странами.
Массов Александр Яковлевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, поведал членам Ассоциации о попытках учреждения подобного рода объединения исследователей ЮТР, уходящих корнями еще в середину XX в., а также отметил, что в XXI в., на современном этапе, планы многих поколений отечественных исследователей, наконец, воплотились в жизнь. Александр Яковлевич сравнил Ассоциацию с «координирующим центром», основной задачей которого станет объединение усилий российских специалистов по проблематике ЮТР и привлечение молодых исследователей к научной деятельности.
Канаев Евгений Александрович, д.и.н., профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, отметил, в том числе, важность сотрудничества Ассоциации с федеральными органами исполнительной власти и представительствами Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Южно-Тихоокеанском регионе, а также подчеркнул необходимость использования научной дипломатии в качестве канала коммуникации РФ и отечественных ученых с островными государствами южной части Тихого океана.
Говор Елена Викторовна, доктор философии (история), научный сотрудник Австралийского национального университета (г. Канберра, Австралия), в своем выступлении рассказала присутствующим о российских традициях изучения ЮТР, которые являются одними из старейших в мире, а также о большом вкладе отечественных ученых в изучение южной части Тихого океана в глобальном масштабе. Елена Викторовна справедливо отметила, что одной из задач Ассоциации выступает передача всех этих знаний и гуманистический идей уважения к культуре и традициям народов Океании нынешнему поколению как россиян, так и океанийцев, которые хотят знать свою историю и изучать свою культуру.
Модератор конференции Астафьева Екатерина Михайловна, к.и.н., старший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН, рассказала членам Ассоциации о подробностях выхода периодического издания – научного журнала «South Pacific World» Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона под эгидой Ассоциации, посвященного истории, экономике, культуре и другим актуальным темам. Екатерина Михайловна отметила, что к публикации статей в издании как на русском, так и на английском языках приглашаются все заинтересованные ученые, а в редакционную коллегию войдут ведущие отечественные специалисты, занимающиеся изучением ЮТР.
Членство в Ассоциации открыто для всех интересующихся историей, культурой, политикой, экономикой стран Южно-Тихоокеанского региона. Для вступления в Ассоциацию необходимо заполнить анкету на сайте Ассоциации – https://association.southpacificworld.org/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.