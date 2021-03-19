Всероссийская Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона начала свою работу

18 мар­та 2021 года состо­я­лось пер­вое засе­да­ние Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на, кото­рое объ­еди­ни­ло спе­ци­а­ли­стов по дан­ной про­бле­ма­ти­ке из Рос­сии (Санкт-Петер­бург, Москва, Ека­те­рин­бург, Иркутск, Вла­ди­во­сток) и Австра­лии (Кан­бер­ра). Впер­вые уче­ные, дипло­ма­ты и пред­ста­ви­те­ли биз­нес-сооб­ще­ства кон­со­ли­ди­ро­ва­ли свои уси­лия для укреп­ле­ния пози­ций Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Южно-Тихо­оке­ан­ском реги­оне (ЮТР), сохра­няя веко­вые тра­ди­ции и пре­ем­ствен­ность изу­че­ния рос­си­я­на­ми Австра­лии и Океании.

Целью дея­тель­но­сти Ассо­ци­а­ции явля­ет­ся объ­еди­не­ние иссле­до­ва­те­лей, содей­ствие их науч­ной дея­тель­но­сти, созда­ние бла­го­при­ят­ных усло­вий для изу­че­ния ЮТР в науч­ной, обра­зо­ва­тель­ной, куль­тур­ной, эко­но­ми­че­ской и иных сфе­рах, инфор­ма­ци­он­ная под­держ­ка науч­ных иссле­до­ва­ний, при­вле­че­ние к науч­ной рабо­те моло­дых уче­ных, а так­же попу­ля­ри­за­ция науки.

С при­вет­ствен­ным сло­вом, откры­вая засе­да­ние, к уче­ным обра­тил­ся Миклу­хо-Маклай Нико­лай Нико­ла­е­вич, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции, руко­во­ди­тель Цен­тра изу­че­ния Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на Цен­тра ЮВА, Австра­лии и Оке­а­нии Инсти­ту­та восто­ко­ве­де­ния РАН, осно­ва­тель и дирек­тор Фон­да им. Миклу­хо-Маклая. Нико­лай Нико­ла­е­вич рас­ска­зал об основ­ных направ­ле­ни­ях и видах дея­тель­но­сти Ассо­ци­а­ции, уде­лив осо­бое вни­ма­ние пер­спек­ти­вам раз­ви­тия и укреп­ле­ния исто­ри­ко-куль­тур­ных, тор­го­во-эко­но­ми­че­ских, поли­ти­ко-дипло­ма­ти­че­ских отно­ше­ний меж­ду Рос­си­ей и стра­на­ми ЮТР, а так­же сохра­не­нию куль­тур­но­го и духов­но­го насле­дия стран южной части Тихо­го оке­а­на и изу­че­нию науч­но­го насле­дия оте­че­ствен­ных исследователей.

В засе­да­нии Ассо­ци­а­ции при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли Посольств Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Рес­пуб­ли­ке Индо­не­зии, Австра­лии и Коро­лев­стве Кам­бод­жа, а так­же Коми­те­та по внеш­ним свя­зям г. Санкт-Петербурга.

Боро­вик Ана­то­лий Васи­лье­вич, Чрез­вы­чай­ный и Пол­но­моч­ный Посол Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Коро­лев­стве Кам­бод­жа, в сво­ем при­вет­ствен­ном сло­ве к чле­нам Ассо­ци­а­ции отме­тил дав­нюю исто­рию отно­ше­ний и сотруд­ни­че­ства Рос­сий­ской Феде­ра­ции и Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на. Г‑н Посол выра­зил уве­рен­ность, что созда­ва­е­мая Цен­тром изу­че­ния ЮТР Все­рос­сий­ская Ассо­ци­а­ция иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на под руко­вод­ством Н.Н. Миклу­хо-Маклая даст новый импульс для раз­ви­тия оте­че­ствен­ной нау­ки, вне­сет важ­ный вклад в дело укреп­ле­ния вза­и­мо­дей­ствия меж­ду стра­на­ми в обла­сти куль­ту­ры, изу­че­ния язы­ка и нала­жи­ва­ния науч­ных кон­так­тов. По сло­вам Ана­то­лия Васи­лье­ви­ча, Кам­бод­жа явля­ет­ся дав­ним дру­же­ствен­ным парт­не­ром Рос­сии в Ази­ат­ско-Тихо­оке­ан­ском реги­оне и заин­те­ре­со­ва­на в раз­ви­тии дву­сто­рон­них ака­де­ми­че­ских свя­зей, кото­рые будут спо­соб­ство­вать укреп­ле­нию не толь­ко науч­ных, но и мно­го­сто­рон­них гума­ни­тар­ных кон­так­тов меж­ду странами.

Мас­сов Алек­сандр Яко­вле­вич, д.и.н., про­фес­сор, заве­ду­ю­щий кафед­рой исто­рии и куль­ту­ро­ло­гии Санкт-Петер­бург­ско­го госу­дар­ствен­но­го мор­ско­го тех­ни­че­ско­го уни­вер­си­те­та, пове­дал чле­нам Ассо­ци­а­ции о попыт­ках учре­жде­ния подоб­но­го рода объ­еди­не­ния иссле­до­ва­те­лей ЮТР, ухо­дя­щих кор­ня­ми еще в сере­ди­ну XX в., а так­же отме­тил, что в XXI в., на совре­мен­ном эта­пе, пла­ны мно­гих поко­ле­ний оте­че­ствен­ных иссле­до­ва­те­лей, нако­нец, вопло­ти­лись в жизнь. Алек­сандр Яко­вле­вич срав­нил Ассо­ци­а­цию с «коор­ди­ни­ру­ю­щим цен­тром», основ­ной зада­чей кото­ро­го ста­нет объ­еди­не­ние уси­лий рос­сий­ских спе­ци­а­ли­стов по про­бле­ма­ти­ке ЮТР и при­вле­че­ние моло­дых иссле­до­ва­те­лей к науч­ной деятельности.

Кана­ев Евге­ний Алек­сан­дро­вич, д.и.н., про­фес­сор факуль­те­та миро­вой эко­но­ми­ки и миро­вой поли­ти­ки НИУ ВШЭ, отме­тил, в том чис­ле, важ­ность сотруд­ни­че­ства Ассо­ци­а­ции с феде­раль­ны­ми орга­на­ми испол­ни­тель­ной вла­сти и пред­ста­ви­тель­ства­ми Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Юго-Восточ­ной Азии и Южно-Тихо­оке­ан­ском реги­оне, а так­же под­черк­нул необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния науч­ной дипло­ма­тии в каче­стве кана­ла ком­му­ни­ка­ции РФ и оте­че­ствен­ных уче­ных с ост­ров­ны­ми госу­дар­ства­ми южной части Тихо­го океана.

Говор Еле­на Вик­то­ров­на, док­тор фило­со­фии (исто­рия), науч­ный сотруд­ник Австра­лий­ско­го наци­о­наль­но­го уни­вер­си­те­та (г. Кан­бер­ра, Австра­лия), в сво­ем выступ­ле­нии рас­ска­за­ла при­сут­ству­ю­щим о рос­сий­ских тра­ди­ци­ях изу­че­ния ЮТР, кото­рые явля­ют­ся одни­ми из ста­рей­ших в мире, а так­же о боль­шом вкла­де оте­че­ствен­ных уче­ных в изу­че­ние южной части Тихо­го оке­а­на в гло­баль­ном мас­шта­бе. Еле­на Вик­то­ров­на спра­вед­ли­во отме­ти­ла, что одной из задач Ассо­ци­а­ции высту­па­ет пере­да­ча всех этих зна­ний и гума­ни­сти­че­ский идей ува­же­ния к куль­ту­ре и тра­ди­ци­ям наро­дов Оке­а­нии нынеш­не­му поко­ле­нию как рос­си­ян, так и оке­а­ний­цев, кото­рые хотят знать свою исто­рию и изу­чать свою культуру.

Моде­ра­тор кон­фе­рен­ции Аста­фье­ва Ека­те­ри­на Михай­лов­на, к.и.н., стар­ший науч­ный сотруд­ник Цен­тра Юго-Восточ­ной Азии, Австра­лии и Оке­а­нии ИВ РАН, рас­ска­за­ла чле­нам Ассо­ци­а­ции о подроб­но­стях выхо­да пери­о­ди­че­ско­го изда­ния – науч­но­го жур­на­ла «South Pacific World» Цен­тра изу­че­ния Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на под эги­дой Ассо­ци­а­ции, посвя­щен­но­го исто­рии, эко­но­ми­ке, куль­ту­ре и дру­гим акту­аль­ным темам. Ека­те­ри­на Михай­лов­на отме­ти­ла, что к пуб­ли­ка­ции ста­тей в изда­нии как на рус­ском, так и на англий­ском язы­ках при­гла­ша­ют­ся все заин­те­ре­со­ван­ные уче­ные, а в редак­ци­он­ную кол­ле­гию вой­дут веду­щие оте­че­ствен­ные спе­ци­а­ли­сты, зани­ма­ю­щи­е­ся изу­че­ни­ем ЮТР.

Член­ство в Ассо­ци­а­ции откры­то для всех инте­ре­су­ю­щих­ся исто­ри­ей, куль­ту­рой, поли­ти­кой, эко­но­ми­кой стран Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на. Для вступ­ле­ния в Ассо­ци­а­цию необ­хо­ди­мо запол­нить анке­ту на сай­те Ассо­ци­а­ции – https://association.southpacificworld.org/

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