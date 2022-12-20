Спектакль «Огоньки нашей жизни» по роману Олега Роя представят в Библиотеке № 18 им. В.А. Жуковского

«Если бы можно было взглянуть на движение человеческих судеб с высоты птичьего полёта, то мы увидели бы огоньки и пунктиры – что-то вроде гирлянд, украшающих новогоднюю ёлку. Огоньки – это сами люди, пунктиры – это дорожки, по которым они движутся. Вот один повернул, второй, вот встретились, разошлись. Наверное, тем, кто там, наверху очень интересно за нами наблюдать».

23 декабря в 19:30 состоится премьера спектакля молодежного театра «Б.Э.Т.» «Огоньки нашей жизни», в основу которого лег роман Олега Роя «Неслучайные встречи». Спектакль пройдет в рамках театральной лаборатории, созданной при поддержке издательства «Эксмо» и Объединения культурных центров Центрального округа Москвы.

Новогоднее чудо существует! Героям пьесы предоставится возможность изменить свою жизнь к лучшему и оставить все, что тяготит их сердца, в уходящем году. Главное – не забыть открыть свое сердце любви и позволить надежде и теплу близких согреть и залечить старые раны в душе. История о нескольких связанных между собой персонажах в очередной раз подтвердит, что все случайности совсем не случайны, а счастье находится на расстоянии вытянутой руки, нужно лишь заметить его и схватить.

Главная героиня Тата – красивая, успешная и стильная предпринимательница, она владеет дорогим свадебным салоном, но глубоко в душе несчастна: Тата никогда не была замужем, а жизнь осложняется чередой неудачных романов и сложными отношениями с сыном. Ее подруга Катя, напротив, неоднократно выходила замуж, но счастья в личной жизни ей это не принесло. Зато она весьма востребована как психолог и коуч по отношениям. Подруги готовятся встретить Новый год, ностальгируют и вспоминают былые времена, а также тех, кто когда-то причинил боль. И они даже не догадываются, что скоро их жизнь изменится, несколько судеб переплетутся и родится совершенная новая история.

Автор пьесы Сергей Шестаков рассказывает о выборе названия: «Спектакль будет иметь название "Огоньки нашей жизни" (слоган: "Свойство огоньков – загораться, побеждая тьму"). Название полно отражает мысль пьесы. Когда читал роман Олега Роя, провел в голове параллель его мысли со смыслом рассказа В. Г. Короленко "Огоньки". Так и родилось название».

Где? Москва, Лялин переулок, дом 24-26, стр. 2. Библиотека № 18 имени В.А. Жуковского.

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