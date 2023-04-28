Станиславский и Гиляровский играют в Холмса и Ватсона!

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Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым...

Вышел финальный трейлер к фильму Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх»! Фильм выходит на экраны 18 мая.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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