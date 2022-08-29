Стас Намин возродил «Парк Горького» и исполнил мечту Марко Мендозы

Более 10 000 зрителей собралось в Зеленом театре парка Горького на фестивале российского рока «SNC 35 лет». Oпен-эйр прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

SNC (Центр Стаса Намина) стал первым в России независимым продюсерским центром, созданным музыкантом, режиссером театра и кино, основателем и лидером группы «Цветы» Стасом Наминым. Там записывали свои пластинки и развивались такие команды, сегодня уже ставшие рок-н-ролльной классикой, как «Бригада С», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Николай Коперник», «Мегаполис», «Сплин», «Чайф», «ДДТ», «АукцЫон» и, конечно, созданная Наминым культовая группа «Парк Горького». Она была основана им в 1987 году, просуществовала в оригинальном составе три с половиной года и выпустила в США альбом «Gorky Park», который вошел в хит-парад «Billboard-200» и принес группе всемирную славу.

Сегодня, спустя более 30 лет после того, как группа распалась, продюсер решил возродить коллектив в новом составе. В Зеленом театре музыканты впервые вышли на сцену, чтобы исполнить давно полюбившиеся публике хиты и абсолютно новые песни «Human race», «Window to Love» и «Church of Rock’n’Roll». Участниками «Парка Горького» XXI века стали лидер-вокалист и гитарист Олег Изотов, бас-гитарист и лидер-вокалист Марко Мендоза (США), лидер-гитарист и вокалист Павел Попов и барабанщик Алексей Баев, который тоже поет сольно.

«В команде все музыканты – лидер-вокалисты, что встречается очень редко. Я даже не могу вспомнить никого, кроме “Битлз”, – рассказывает Намин. – Но я решил пригласить еще и лидер-вокалиста без инструмента – Сергея Арутюнова, который 28 августа не смог выйти на сцену из-за плохого самочувствия. Помимо чисто российского состава, в группе участвуют и мировые звезды из США. На бас-гитару и барабаны я пригласил своих друзей Марко Мендозу и Кенни Аронова».

Кенни Аронов не смог приехать на фестиваль, так как у него сейчас тур с легендарным Джо Сатриани, а Марко Мендоза в первый день выступил с сольным сетом, а во второй – с возрожденным «Парком Горького». Он поделился своими эмоциями от визита в Москву и сотрудничества со Стасом Наминым:

«Я рос в Мексике, 30 лет назад я слышал о группе “Парк Горького”, и это было что-то фантастическое. Стать одним из участников этой команды было моей мечтой, но я и представить не мог, что ей суждено сбыться. Сегодня я очень горжусь быть сопричастным. Кроме того, мне очень нравится выступать в России: здесь очень открытая, теплая публика с хорошим музыкальным вкусом. Я буквально физически ощущаю ее поддержку. Со Стасом мы знакомы с 1994-го. Все годы нашей дружбы я восхищаюсь его талантом, многогранностью и во время каждого разговора узнаю о нем что-то новое. Это уникальный человек».

Почетным гостем фестиваля стал Николай Носков. Он вместе с новым составом «Парка Горького» исполнил песню «Bang», которая была написана им самим и принесла группе всемирную славу, а также свой хит «Это здорово». Николай как бы передал эстафету молодым музыкантам и высоко оценил профессиональный уровень нового состава «Парка Горького»: «Отличные ребята, просто замечательные. Я в восторге!».

На площадке также выступили «Цветы», Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Пелагея, «7Б», «Тайм-Аут», 25/17, а также легендарные Гарик Сукачев, «Алиса», «Калинов мост» (Дмитрий Ревякин), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), The CrossroadZ (Сергей Воронов) и группа «Чайф».

Ее лидер Владимир Шахрин вспомнил свою рок-н-ролльную юность в SNC:

«Часть истории нашей группы напрямую связана с продюсерским центром Стаса Намина. На студии SNC было записано два наших альбома: “Дети гор” и “Пусть все будет так, как ты захочешь” – в 1993 и 1994 годах. Конечно, с этим местом связано очень много воспоминаний, это “намоленное место” для нашей команды. В те времена оно стало для многих “не филармонических” артистов порталом в совершенно другую вселенную, которую им открыл Стас. Он всегда мыслил масштабно, “фирменно”, тем самым меняя мышление и тех, кто его окружает, выводя музыкантов на новый уровень».

Коллегу поддержал и лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев:

«Продюсерский центр Стаса Намина был в свое время для многих андеграундных групп единственной возможностью получить место для репетиций, сцену для выступления и студию для записи своего материала. Там работали легендарные звукорежиссеры: Евгений Трушин, Сергей Соловьев, Олег Сальхов. Первый альбом “Морального кодекса” – “Сотрясение мозга” – был записан именно там. Кроме того, Стас привез огромное количество зарубежных кумиров, на которых мы в детстве молились, а здесь нам вдруг посчастливилось даже пообщаться с ними вживую. SNC – это настоящая легенда нашего прошлого».

Его также впечатлили новые песни «Парка Горького»:

«Это фирменное звучание группы, яркое и бодрое, которое при этом абсолютно актуально сегодня, и голос одного из солистов очень напоминает вокал Николая Носкова – до мурашек. В добрый час! Изначально группа “Парк Горького” – очень сложная для воплощения история, команда мирового уровня, но Стасу Намину на моих глазах удалось ее создать в 1987-м и сегодня – 35 лет спустя. Не так просто найти по-настоящему профессиональных музыкантов, но еще сложнее собрать из них мощную команду, которая работает с правильным рок-н-ролльным вкусом и стилем, которая реально “выстрелит” в мире».

Выступление культовой команды на фестивале «SNC 35 лет» – это только начало новой истории «Парка Горького». Стас Намин заявил, что сейчас группа записывает новый альбом и готовится к гастрольному туру. Продолжение следует.

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