В Армении покажут драмы «Ника», «Огонь» и другие фильмы в рамках Дней российского кино

​​​​​​​С 21 по 23 октября РОСКИНО при поддержке Минкультуры России проведет в Армении уже второе мероприятие под брендом Russian Film Festival в этом году. После онлайн-показов на платформе Иви в августе Дни российского кино возвращаются в Армению с новой программой в формате офлайн – на бесплатных показах в Ереване зрители увидят героическую драму о пожарных «Огонь», две мелодрамы – «Ника» и «Портрет незнакомца», полнометражный мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» и сериал «Нежность».

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «В ряде стран, где проводится Russian Film Festival, мы по возможности организуем как онлайн, так и офлайн-показы чтобы познакомить больше зрителей с российскими новинками. Так, по два мероприятия в этом году мы провели в Бразилии, Азербайджане, Казахстане, и рады вернуться в Армению, чтобы представить российские фильмы на большом экране. Хочу отметить, что проект Russian Film Festival призван не только популяризовать российское кино среди широкой зрительской аудитории, но и активизировать бизнес-диалог между киноиндустриями России и других стран, и в этом смысле Армения – страна, богатая на кинематографические таланты – очень интересна для сотрудничества. В 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие, за это время создано много замечательных картин, переживает подъем сфера анимации, и я уверена, мы можем найти много точек взаимодействия».

В программу Дней российского кино в Армении вошли:

«Ника» (реж. Василиса Кузьмина, 2022) – драма на основе реальных событий. В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения… Фильм «Ника» участвовал в проекте РОСКИНО Focus On Festivals, направленном на продвижение авторского кино на международные фестивали, – благодаря этой инициативе в конце 2021 года он попал в программу европейского фестиваля Les Arcs Film Festival (Франция) и стал призером программы Work in Progress.

«Портрет незнакомца» (реж. Сергей Осипьян, 2022) – это история незадачливого актера, который в Москве 1976 года знакомится с харизматичным писателем, живым классиком, который превращает его жизнь в трагикомический фарс … Фильм «Портрет незнакомца» Сергей Осипьян и все создатели картины посвятили родителям, а также романтичной эпохе 70-х годов, времени интеллигенции, талантливых людей и радостных открытий. Особенность проекта заключается в том, что в съемках была задействована вся труппа и многие сотрудники московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Бука. Мое любимое чудище» (реж. Виктор Глухушин, Максим Волков, 2022) – анимационная приключенческая сказка про своенравную принцессу Варвару, которая сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели…

«Нежность» (реж. Анна Меликян, 2020) – мелодраматический сериал. В случайной командировке одинокая бизнес-леди Елена встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно теряет его… Она начинает искать его всеми доступными и недоступными способами… «Нежность» отличает звездный каст – в проекте снялись Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Равшана Куркова и другие звезды.

«Огонь» (реж. Алексей Нужный, 2020) – драма с масштабными съемками о настоящих героях. Фильм о подвиге пожарных и борьбе с огненной стихией впечатляет визуальными эффектами и сложными трюками, а великолепная игра актеров заставляет сопереживать персонажам и с замиранием сердца следить за разворачивающейся драмой до самого финального кадра.

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