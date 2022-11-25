Татьяна Жукова: «Любое кино рождается тяжело»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Аллы Суриковой, Валерия Фокина, Александра Олейникова) Татьяна Жукова рассказала о ходе работы над дебютным фильмом «Исповедь мизантропа», о смене замысла картины по мере работы над ней, а также дала пожелания будущим режиссёрам.

«Любое кино рождается тяжело. Когда в 2015-ом году я окончила высшие курсы, у меня не было материала для своего дебютного фильма, потому что учёба шла настолько плотно, что у меня просто не было на это времени. После окончания курсов я наткнулась на пьесу Алексея Жидковского «Мизантроп». Когда я её прочитала, то поняла, что нашла свой материал. Я связалась с Алексеем, чтобы подтвердить экранизацию его работы. Сценаристом стала однокурсница Жидковского Катя Артемова, и мы с ней около года работали над итоговым сценарием. Потом я начала думать над тем, кого хочу снять и первым кто мне пришёл в голову стал Андрей Епифанович Ильин, который после нескольких дней с момента получения сценария дал своё согласие на съёмки и в принципе, так всё и началось», − рассказала Татьяна Жукова.

«Я считаю, что кино, видимо, рождается где-то наверху и ведёт тебя так, как это и должно. Например, режиссёр говорит, чтоб было так, а всё вокруг складывается так, чтобы было по-другому, потому что фильм сам диктует, как ему родиться», − отметила режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Сейчас я, как художественный руководитель, занимаюсь кино с детьми: преподаю режиссуру в киношколе. По окончанию учебного года я вижу, что у детей горят глаза, когда они делают кино. Мы как педагоги, не вмешиваемся, а только наблюдаем со стороны и помогаем. Я вижу эти глаза от начала до момента премьеры их фильма. Могу пожелать молодым коллегам, чтобы они дерзали дальше, чтобы их внутренняя искра была всегда. Когда нет искры – поднять этот тяжёлый и сложный процесс создания фильма будет почти нереально, так как он выматывает, как физически, так и морально. Пусть их вера в то, что ты делаешь что-то для других, никогда не угаснет и тогда всё у них получится», − пожелала Татьяна Жукова.

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