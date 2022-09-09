7 сентября 2022 года Театр музыки и поэзии открыл свой тридцатый сезон! На сборе труппы были озвучены планы на новый сезон.

Художественный руководитель театра народная артистка РФ Елена Антоновна Камбурова обратилась к артистам и сотрудникам театра: по словам Елены Антоновны, в наше сложное, трагичное время театр может и должен помочь и зрителям, и тем, кто в нем работает, пережить любые обстоятельства и сохранить себя.

Музыкальный руководитель театра заслуженный артист РФ Олег Игоревич Синкин рассказал о планах на сезон. Первой премьерой театра 8 и 9 октября станет спектакль «Турдейская Манон Леско». Это будет первое в России сценическое воплощение повести Всеволода Петрова – известного российского искусствоведа и писателя, который описал реальную историю из своей фронтовой жизни. Критики называют повесть Всеволода Петрова «удивительным вневременным произведением, намерено смешивающим век двадцатый и век восемнадцатый». Режиссер-постановщик Денис Сорокотягин в этой работе продолжает эксперименты по поиску новых театральных форм и обращается к довольно популярному, но принципиально новому для Театра музыки и поэзии, жанру, получившему название «читакль», в котором органично соединяются элементы музыкально-драматического спектакля и литературной читки.

На начало декабря запланирована премьера еще одного спектакля — «Нянины сказки» — по сказкам А.С. Пушкина и Г.Х. Андерсена, над которым работает Гульназ Балпеисова. В спектакле будет занята Елена Камбурова и многие актеры театра. Музыкальный руководитель этой постановки Олег Синкин взял за основу «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского и произведения других русских композиторов в современной обработке.

29 октября состоится премьера новой концертной программы Елены Антоновны Камбуровой «И цветы, и шмели. Великая нежность», в которую вошли песни на стихи поэтов разных эпох, посвященные красоте и хрупкости живой природы — в самом широком понимании этого слова. «В этих стихах такая щемящая любовь ко всему, что есть природа нашей чудесной планеты по имени Земля — вместе со всеми ее полями, лесами, горами, морями, людьми и животными. Именно об этом мне еще раз хочется напомнить моим зрителям и слушателям. Именно потому, что так легко это уничтожается и разрушается в наше время», — говорит об этом проекте Елена Камбурова.

Уже 22 сентября Театр примет участие во Всероссийском театральном фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину» в Белгороде со спектаклем «Маленький принц. Полет в одном действии» – с участием Елены Камбуровой.

А 5 октября спектакль Гульназ Балпеисовой «Дорога. По новеллам Томаса Манна» – с Максимом Севриновским в главной роли — будет показан в рамках Международного театрального фестиваля моноспектаклей «Solo» в Москве».

Заместитель художественного руководителя Иван Поповски рассказал о том, что Театр в этом сезоне продолжит сотрудничество с молодыми оперными режиссерами в рамках проекта #оперАкция, которое очень успешно началось в прошлом сезоне. Оперные экспериментальные постановки «Женитьба», «Евгений Онегин» и «Дон Жуан» с большим успехом идут на сцене театра!

Вечером сезон открылся поэтическим спектаклем Дениса Сорокотягина «СТИХИйный XXI век» по поэзии и прозе современных российских авторов!

Фото — Сергей ПЕТРОВ

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