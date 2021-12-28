Тульская область присоединится к проекту «Экосистема Города»

24 декабря 2021 года министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин сообщил о начале сотрудничества региона с федеральным проектом «Экосистема Города». Он заявил об этом во время своего выступления на молодежном форуме «Молодежь – будущее России», который проходил в Туле на территории творческого индустриального кластера «Октава».

Тульская область стала одним из пяти регионов-партнеров архитектурного конкурса «Экосистема Города», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Молодые архитекторы примут участие в создании проекта реконструкции Тульского областного центра молодежи.

«Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.

Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой — открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Организаторы приглашают молодых архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет зарегистрироваться на платформе «Экосистема Города». Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

Среди кураторов и экспертов проекта – Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Orchestra design, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ, Пётр Толпин архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D, Сергей Станкевич, архитектор, помощник губернатора Псковской области и др.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов.

Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ, и один из них — Тульская область. Соглашения также подписали администрации Липецкой и Нижегородской областей, Пермского края.

«Наша задача поддерживать все молодежные инициативы, а данный проект является уникальным, который позволит самореализоваться и повысить компетенции молодых специалистов! Я рад, что мы стали частью команды профессионалов!», — сообщил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

«Руководство Тульской области уделяет большое внимание улучшению городской среды, поддерживает молодых урбанистов, создает возможности для развития в регионе креативной молодежи. Участники нашего проекта «Экосистема Города» смогут повысить свои навыки, под руководством опытных наставников поработать над концепцией современного творческого пространства», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Тула в последние несколько лет показывает невероятные изменения в социокультурном программировании и разработке общественных пространств, и нам важно и почетно быть к ним причастными. Для меня и команды Тула уже родной город, ведь тут реализованы наши проекты — кластер «Октава», «Музей Станка», набережная. Очень тепло снова работать с городом, главная ценность которого люди — находчивые и креативные. А наш коллективный опыт и понимание истории, запроса и возможностей города станут подспорьем в работе молодых архитекторов над амбициозной задачей», — рассказала СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Тульская область входит в число регионов-лидеров креативных индустрий, поэтому мы рады присоединиться к развитию креативных индустрий в регионе по направлению «архитектура и урбанистика». Регион задал высокую планку нашей команде, поскольку реконструкция Тульского областного центра молодежи — мультимодальная задача. Команда проекта — это сплоченный коллектив из профессионалов, мы благодарим регион за оказанное доверие, для молодых специалистов работа по данному объекту — это, безусловно, level up в профессиональном плане. Желаем успехов молодым архитекторам и ждем заявки на конкурс, которые мы будем принимать до февраля 2022», — поделилась руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник отдела регионального развития Роскультцентра Ольга Шубникова.

Сайт проекта: https://urbanecosystem.ru .

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