«Уникальная интонация».  Выставка произведений Веры Мыльниковой и учеников в МВК РАХ

7 декабря 2021 года Российская академия художеств представляет выставку «Уникальная интонация». Масштабная экспозиция, размещенная на двух этажах МВК РАХ, демонстрирует около 90 живописных полотен, выполненных академиком РАХ Верой Андреевной Мыльниковой и учениками возглавляемой ею Творческой мастерской монументальной живописи в Санкт-Петербурге. Это пятнадцать молодых, но преуспевающих художников: Сергей Данчев, Сергей Коваль, Станислав Мирошников, Александр Тыщенко, Сергей Секирин, Антон Мелентьев, Евгений Ячный, Иван Покидышев, Григорий Кадыков, Чермен Гугкаев, Рустам Яхиханов, Иван Журавлев, Арсений Багдасарян, Татьяна Чикова, Ольга Фомина.

Творческие мастерские Российской академии художеств являются исследовательской лабораторией по изучению процессов и перспектив развития современного изобразительного искусства. Они были основаны в 1947 году, когда качеству художественного образования придавалось особое значение. Постановление Совета Министров СССР объединило в академическую структуру художественные институты и художественные школы Москвы и Ленинграда, аспирантуру, мастерские, лаборатории, издательство, музей и библиотеку. Так была создана единая система художественного образования «школа — вуз — академия», в которой главное внимание уделялось профессиональному развитию будущих мастеров, начиная со школьного возраста и до выпуска из Творческих мастерских специалистов различных художественных направлений.

В 1961 году в Санкт-Петербурге были образованы три академические Творческие мастерские, в том числе и мастерская монументальной живописи. Более пятидесяти лет её руководителем был Народный художник СССР, действительный член и вице-президент Российской академии художеств, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Сталинской и трех Государственных премий СССР и РСФСР Андрей Андреевич Мыльников (1919–2012). Сегодня этой мастерской руководит его дочь и ученица — академик Российской академии художеств Вера Мыльникова.

Художники мастерской с первых лет её существования принимали участие в создании произведений монументального искусства для оформления общественных зданий Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Одними из первых работ художников мастерской стали росписи школы в Ленинграде, посвященные истории России, а также мозаики для памятника Героическим защитникам Ленинграда. В конце 1970-х годов художники работали над созданием гобеленов для Дома Советов РФ в Москве, где работала и Вера Андреевна. Были созданы росписи для театра им. Евгения Деммени, мозаики для станции метро «Площадь Александра Невского». Также к достижениям художников Творческой мастерской разных лет относится участие в воссоздании художественного убранства храма Христа Спасителя в Москве.



За время своего существования мастерская выпустила несколько поколений живописцев, которые стали заслуженными художниками, лауреатами Государственной премии, академиками и профессорами. В настоящее время в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина работает целая плеяда преподавателей, среди которых одни из первых стажёров мастерской Мыльникова: заведующий кафедрой живописи В.С. Песиков, руководитель мастерской монументальной живописи С.Н. Репин, руководитель мастерской монументальной живописи А.К. Быстров, руководитель мастерской станковой живописи Ю.В. Кальюта, руководитель мастерской станковой живописи Х.В. Савкуев, декан факультета живописи А.В. Чувин. Передача накопленного опыта от поколения к поколению художниками Санкт-Петербурга — это наглядный пример преемственности, в основе которой лежит сохранение и развитие исторически сложившейся академической школы.

Высокая профессиональная подготовка, полученная сначала в стенах Института имени Репина, а затем продолженная в Творческой мастерской РАХ, позволяет художникам с успехом работать в разных жанрах и передавать своё мастерство молодым авторам. Личность педагога имеет огромное значение в выборе тем и сюжетов, в понимании вопросов и проблем искусства. Молодой автор должен знать, что он делает и чего он хочет, не впускать стереотипы в свои произведения. Вера Мыльникова, как руководитель мастерской, видит свою задачу в том, чтобы помочь молодому художнику найти свой собственный путь в творчестве, не теряя при этом основы классического образования, полученного в стенах Академии. Для неё важно внушить своим ученикам силу и уверенность в себе. Она говорит, что каждый художник может стать большим мастером, так как искусство — это непосредственное воплощение духовной силы человека.

Соединение опыта прежних времён с новым мышлением молодых авторов рождает произведения высокого художественного уровня, в очередной раз доказывая, что истинная академическая школа даёт широкий диапазон творческого развития. В работах молодых художников, наших современников характерные для русской традиции и данной мастерской темы обретают новое прочтение. Лишенные многословной повествовательности образы на больших холстах, трогают глубиной и точностью затронутых ситуаций, вызывая душевный отклик, напоминая об очень важном и сокровенном. Знакомство с выставкой, безусловно, будет интересно как специалистам, так и любителям изобразительного искусства, поскольку предоставляет возможность заглянуть в процесс формирования мастерства художников — последователей лучших традиций реалистической школы.

Выставка завершит работу 23 января 2022 года.

Текст на основе статьи руководителя Творческой мастерской монументальной живописи РАХ в Санкт-Петербурге, академика РАХ В.А. Мыльниковой и статьи заведующего Творческими мастерскими РАХ А.А. Трошина.

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