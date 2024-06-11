РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Академии «Меганом» открыли мастерскую медиаконтента и документального кино от Школы RT и aRTel.doc

editor
By editor
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школа медиаконтента

В Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) стартовала образовательная программа от профессионалов медиа- и киноиндустрии — экспертов онлайн-школы RT и школы документального кино aRTel.doc. В течение недели участники проходят весь путь создания медиаконтента в разных жанрах: от ролика для соцсетей до документалки.

Онлайн-школа RT и школа документального кино aRTel.doc совместно с арт-кластером «Таврида» поставили перед собой амбициозную задачу — научить молодых специалистов в сфере медиа и кино создавать актуальный и качественный видеоконтент.

Учиться делать видеопродукт с нуля на площадку Академии творческих индустрий «Меганом» приехали 124 профессиональных и начинающих специалиста: режиссеры, операторы, режиссеры монтажа, журналисты, ТВ-корреспонденты, редакторы, блогеры, продюсеры кино и телевидения, маркетологи и пиар-менеджеры из 31 региона страны. На протяжении пяти дней участники будут получать знания от ведущих специалистов RT в области документального кино и информационной журналистики, а по итогам программы создадут собственные проекты.

Участники направления «Школа RT», среди которых корреспонденты, редакторы, режиссеры монтажа и продюсеры, будут разрабатывать информационные короткие видео на актуальные в стране темы: «День России», «Год семьи», «Герои нашего времени» и «Творец суверенной России». Среди форматов — социальная реклама, новостной сюжет, видеоинтервью, музыкальный клип, ролик для иностранной аудитории, а также контент для детей.

По итогам мастерской видеоматериал на заданные темы также представят и участники направления «Школа документального кино aRTel.doc», среди которых режиссеры, операторы, журналисты, корреспонденты, маркетологи, пиар-менеджеры и продюсеры. Они разработают проекты документального кино, которые представят на финальном питчинге перед экспертами. Авторы самых сильных работ и идей будут рекомендованы в Фонд поддержки регионального кинематографа для получения гранта. Видеоработы будут также размещены на всех ресурсах RT Documentary.

Среди экспертов программы: руководитель службы выпуска RT International Мария Зелеранская, заместитель руководителя службы образовательных проектов RT Анастасия Александрова, директор проектов Агентства стратегических инициатив Иван Сурвилло, режиссеры монтажа RT Илья Эркаев и Алексей Василенко, авторы RT Documentary Артем Воробей и Вячеслав Гузь и другие.

Продюсер мастерской — руководитель службы индустрии кино и медиаконтента арт-кластера «‎Таврида», генеральный директор и продюсер кинокомпании «АРГО», член Союза кинематографистов, член Гильдии продюсеров Марго Шнегас. Продюсером направления «Школа RT» выступает руководитель службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова, направления «Школа документального кино aRTel.doc» — руководитель службы креативных проектов RT Documentary Ольга Золикова. Эксперты поделятся с молодыми специалистами профессиональным опытом и покажут, как работать с документальным видео.

В ходе общей работы с экспертами участники программы научатся создавать видео в различных форматах — для эфира и соцсетей: познакомятся с особенностями кинодраматургии в документалистике, освоят методики интервью, узнают все о работе с текстом и видеоисходниками, приобретут навыки планирования съемочного процесса и постпродакшена, получат знания о специфике операторской работы при съемках неигрового кино — и многому другому.

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