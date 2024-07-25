В девятый раз в Калининграде прошли Международные органные Ассамблеи

За девять лет (в следующем году, будем надеяться на юбилейные) через руки и мастерство педагогов России и многих стран мира прошло немалое количество молодых органистов.

Этот год не стал исключением – 18 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Айхалы, Челябинска, Перми, Саратова, Ангарска, Иркутска и Бреста совершенствовали умение у заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Даниэля Зарецкого и титулярного органиста Кафедрального собора Ареццо, органиста францисканского храма Ла Верна Эудженио Мария Фаджиани (Италия).

У каждой страны, имеющей богатые традиции органной музыки, есть свои особенности: у Германии и Франции, Италии и Испании, Голландии и Польши. В них – культура народа сочетается с высоким качеством композиторского и исполнительского искусства. Многому европейские композиторы учились друг у друга (в пример можно привести южнонемецких композиторов, много путешествующих по Италии), немало в органной музыке сыграло и строение самих органов, и традиции хоральных прелюдий. Мелодии народных танцев отражены во французском органе, на итальянский повлияла оперная музыка, о чём и рассказал Эудженио Мария Фаджиани. Орган продолжает звучать под сводами Кафедрального собора Калининграда и других городов России, музыка соединяет и объединяет, даря людям не только совершенство в профессии и технике исполнительства, но и умиротворение. Лечебная сила искусства не уходит из нашей жизни.

Марина АБРАМОВА