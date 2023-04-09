В Калининграде отметили День селёдки

Теплый весенний день 8 апреля на Набережной исторического флота Музея Мирового океана собрал гостей на традиционный Народный праздник «День селедки». Центральной темой стали славные юбилеи – 75-летие первых калининградских сельдевых экспедиций, 105-летие любимого салата «Сельдь под шубой», а также 100-летие первой экспедиции научно-исследовательского судна «Персей».

Старт празднику дал торжественный митинг с участием ветеранов рыбопромыслового флота и возложение цветов к мемориалу «Волна памяти».

Любимый многими эпизод праздника - стилизованное представление «Путь к причалу». На набережной ошвартовался музейный куренас, «вернувшийся» с богатым уловом. Бочки с селедкой были переданы почетным гостям. Для посетителей на трех сценах песни о море представляли 26 творческих коллективов, свое мастерство демонстрировали спортсмены, работали рыбные рынки и гастрономическая программа.

Большинство торговых точек предлагали посетителям продукцию местного производства. «День селедки» прошел и на маяке Заливино Музея Мирового океана, где также была организованы творческие мастер-классы и экскурсии. В «День селедки» сотрудники музея провели более 100 экскурсий, было организовано 25 интерактивных зон. Музейный праздник посетили 60 тыс. человек.

В этом году «День селедки» был признан одним из лучших событий года в стране. Национальный календарь EventsInRussia.com включил музейный праздник в ТОП-50 событий 2023 года. Национальный календарь событий - федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта "Visit Russia/Время отдыхать в России".

«День селедки – настоящий символ Калининградской области. Наши партнеры «держат тему», представляют дары моря, морскую культуру и традиции, наши гости могут увидеть самое широкое разнообразие того, чем богат океан, узнать о его исследовании и природе. Мы рады, что наш праздник год от года становится лучше», - отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Традиционный музейный праздник в 2023 году стал поводом провести Всероссийскую неделю селедки. В рамках программы по продвижению отечественной рыбы, запускаемой в этом году Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Росрыболовством, Рыбным союзом, АКОРТом и Союзом независимых сетей, сельдь стал первым видом популяризируемой рыбной продукции. Россияне с 3 по 9 апреля могут участвовать в акциях на селедку в торговых сетях, информационной кампании с рецептами, воспользоваться полезными советами по выбору рыбной продукции.

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