В Москве проходит художественная выставка «Образы и смыслы»

10 июня в историческом пространстве 1872 года, в самом сердце Москвы, в арт-галерее «Дрезден» состоялось открытие выставки современных художников под названием «обрАЗЫ и сМЫслы», символизирующим начало лета и новой жизни.

В выставке участвуют художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа, многие из которых имеют художественное образование и уже являются членами различных творческих союзов, а кто-то только начинает свой путь в живописи. Среди последних Ирина Серебрянникова, Наталья Костыря, Марина Чуб, Ирина Морозова и Дарья Гриневицкая, а также певица, композитор и автор песен Ева Польна – все шестеро лишь недавно решили развить свои творческие способности, пройдя обучение на курсах дополнительного профессионального образования МГАХИ им. В. И. Сурикова.

По словам Яны Евтеевой, куратора выставки, руководителя арт-проекта Opening Exhibitions, задача экспозиции – раскрыть новые таланты и рассказать миру про уникальных творческих людей. Вниманию посетителей представлены необычные работы российского художника египетского происхождения Ахмеда Шерифа, философский символизм политолога Сергея Полякова, романтические женские образы Ильгиза Муртазина, Екатерины Косяк и Натали Деминой, яркая абстракция Екатерины Звездиной и другие замечательные работы, наполненные смыслами и образами.

Выставка открылась под музыкальную импровизацию Олега Губанова, пианиста и клавишника оркестра «Глобалис», концертмейстера, победителя всероссийских и международных музыкальных конкурсов среди исполнителей и композиторов. Любителям музыки имя Олега Губанова также знакомо по выступлениям с рок-группой «Ария», Глебом Самойловым («Агата Кристи»), рок-группой «Аквариум» и Борисом Гребенщиковым.

Украшением вечера стал показ Людмилы Якушиной, художника-модельера, члена Ассоциации художников декоративного искусства МСХ, участника салона прет-а-порте в Париже – 1995, профессиональных ярмарок, московских и российских недель моды, обладателя Гран-При конкурса «Кубок мэра Москвы» 2005 года.

В демонстрации созданной ею коллекции одежды «Кисть — 22», весна-лето 2022, были задействованы модели клуба «Дефиле-D».

17 июня в 19:00 в рамках выставки пройдет поэтический вечер «Смысловое».

В программе вечера:

Андрей Кузнецов – художник, искусствовед, египтолог, музыкант, перформер, основатель арт-группы Тотем, прочитает свои стихи.

Виктория Танельвиц – художник, живописец, скульптор, обладатель Гранта Президента РФ в области культуры и искусства, награды ЮНЕСКО и многих других. Прочитает свои стихи.

Стас Поспелов – лидер арт-группы «Дальний свет» и производственной студии «Красный цветок», член ассоциации литераторов, музыкант, прочитает свои стихи.

Светлана Максимова – поэтесса, член союза писателей Москвы и свободный художник, прочитает свои стихи.

Иван Келарев – гравер, иллюстратор 12 книг Карлоса Кастанеды, автор мастер-класса «По следам первопечатника», прочитает «Черный человек» С. Есенина.

24 июня в 20:00 состоится показ коллекции одежды дизайнера-модельера Маргариты Меренченко. Маргарита Меренченко известна как участник Estet Fashion Week, обладатель Международной премии Fashion awards в номинации «Топ-дизайнер вечерних платьев», специалист по изделиям трансформерам – одно платье вместо 10.

Выставка продлится до 10 июля. Вход свободный

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