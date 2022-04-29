В начале мая состоится премьера первого фильма проекта «Наследие» на канале Classic Music

Стартовал проект «Наследие» — цикл документальных фильмов о выдающихся педагогах, оказавших влияние на становление и развитие творческого образования и культуры города Москвы.

Через судьбы героев фильмов показаны основные исторические вехи России ХХ века: довоенное и военное, советское и постсоветское время. В фильмах использованы уникальные архивные видео-, фото- и аудиоматериалы из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов, музейных фондов и частных коллекций.

В рамках проекта впервые снят фильм, посвященный творческой судьбе профессора, народного артиста РСФСР, скрипача Михаила Фихтенгольца.

В фильме показан путь становления музыканта, отражены важные периоды его жизни. Ученик и продолжатель дела основоположника отечественной скрипичной школы Петра Соломоновича Столярского Михаил Фихтенгольц внес огромный вклад в развитие профессионального музыкального образования, являясь преподавателем Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Творческая биография музыканта тесно переплетается с такими громкими именами, как Елизавета Гилельс, Борис Гольдштейн, Давид Ойстрах, Моисей Вайнберг, Эдисон Денисов. Зритель сможет увидеть уникальные архивные фото, аудио- и киноматериалы государственного архива кино и фотодокументов, Мемориального музея-квартиры Елизаветы Фабиановны Гнесиной, Мосфильма, частных коллекций. Отдельной главой обозначены методы педагогической работы таких мэтров как П.С. Столярский, А.И. Ямпольский, М.Б. Полякин.

Своими воспоминаниями об отце с телеведущим и музыкальным критиком Артёмом Варгафтиком делится Наталья Михайловна Фихтенгольц — продолжательница творческой педагогической династии: «Жизнь моего отца — яркая страница нашей истории. Я от имени нашей семьи благодарю всех, кто работал над фильмом. Мне кажется, что проект, посвященный сохранению памяти о наших выдающихся деятелях культуры, о нашей истории — чрезвычайно важен как для подрастающего поколения, так и для всех нас».

Михаил Фихтенгольц — первое имя в цикле документальных фильмов «Наследие». Проект расскажет еще о многих выдающихся педагогах московских школ и колледжей искусств.

Инициатором проекта выступили Департамент культуры города Москвы и Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Премьеру первого фильма «Наследие. Михаил Фихтенгольц» можно посмотреть на телеканале Classic Music 7 мая в 12:00.

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