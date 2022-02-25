В «Nebar» на Пятницкой состоялась грандиозная презентация клипа Michael Blayze ft Tony Blaster на песню «In Da Club»

17 февраля в заведении «Nebar» на Пятницкой состоялось закрытое мероприятие в честь презентации нового клипа одного из самых зажигательных и неординарных российских певцов, Майкла Блейза. На презентацию было приглашено 300 гостей. Мероприятие посетили Юлия Павликова, ХАСЛ, Максим Добророднов, Екатерина Тихонова, LIGHTHOUSE.

Также певца пришли поддержать его друзья артисты и блогеры: певица и актриса Настя Годунова, NJohn, Анастасия Неонова, Anny, Максим Заяц, Nastya Star, Наталья Бичан, Настя Ермак, Ивайло Филиппов, Кадра, Puffy Puff, YANGY, GUNS, Annie Bill, Талия Белка, Алексей Рыбный, Владимир Фирсов и другие.

Ведущий шоу-программы Роман Синьков открыл событие, поблагодарив гостей за поддержку и партнёров за помощь в организации. Майкл также высказал глубокую признательность своим коллегам по продюсерскому центру «Nine». Уделил особое внимание главе центра — Нику Никонову, а он в свою очередь озвучил гостям о техническом открытии ПЦ, команда которого и подготовила данное мероприятие.

Когда на экране проектора заиграл новый видеоклип, сопровождаемый живым вокалом, зал взорвался аплодисментами. Трек, клип и невероятная харизма артиста привлекли внимание всех фотографов, видеооператоров и журналистов.

На сцене с Майклом дуэтом выступили INDIGO, а также Tony Blaster — французский профессиональный вокалист, автор песен, который и исполняет вторую главную роль в представленном клипе.

«Это было очень мощно, Майкл вместе с живым бэндом сделали этот вечер ярким и незабываемым! Оторвались просто невероятно!», — выразился NJohn.

«Презентация Майкла прошла на отличном уровне, приятно было видеть среди гостей множество коллег по цеху. Отличная энергичная музыка и глубокий завораживающий голос Майкла создали атмосферу общего веселья и счастья. Была очень рада поддержать его в этот вечер и лично поздравить с премьерой клипа. Он замечательный артист, и я желаю ему ещё больших успехов и покорения музыкальных вершин», — сказала певица Анастасия Неонова.

Сам Майкл признался, что всё прошло даже лучше, чем он ожидал: «Было здорово видеть, как все танцуют, улыбаются, понимать, что гостям всё нравится. Теперь мне уже звонят и спрашивают, когда ждать мой концерт, готовы купить билеты. Самое запоминающееся — в свободное время я преподаю вокал и английский детям в частном детском саду, и вот, насколько было приятно видеть, что родители моих учеников пришли вместе со своими детьми на мой праздник! Это значит, что меня действительно ценят».

После основной программы и презентации клипа, концерт продолжился выступлениями артистов продюсерского центра «Nine». Саша Чест, Ампати, Джей Мар и Gangsburg из группы «Нефть» исполнили свои хиты и тем самым ещё больше повысили градус всеобщего восторга.

Акулова ОЛЬГА, Шеф-редактор NikiNews

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