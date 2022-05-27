В Петербурге открылся фестиваль ROOF FEST 2022

26 мая 2022 года петербургский фестиваль концертов на крыше ROOF FEST открылся выступлением KREC. Группа исполнила уже знакомые композиции «Еле дыша», «Нежность» и треки с нового альбома «Меланж». Несмотря на пасмурную погоду, музыкантам удалось создать романтичную и уютную атмосферу — сразу после песни «Искры» зрители стали свидетелями предложения руки и сердца, которое завершилось согласием под звонкие голоса из зала «Скажи “да”».

Сегодня, 27 мая, в честь Дня города ROOF FEST дарит промокод LOVESPB на скидку 15% на все концерты в Петербурге и в Москве — скидка действует на входные билеты.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив с Roof Place выступят: 25/17, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Therr Maitz, Markul, Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов, Ах Астахова и другие артисты. В Москве концерты пройдут с видом на Москву-реку, а сезон откроет Теона Контридзе, а уже 9 июня на крыше GIPSY. С июня по июль в столице состоятся концерты группы Фрукты, Евы Польна, Риты Dakoты, Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Димы Билана.

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