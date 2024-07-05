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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Санкт-Петербурге состоялась премьера полнометражного фильма режиссера и психолога Елены Елагиной «Унция жизни»

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В Санкт-Петербурге состоялась премьера полнометражного фильма режиссера и психолога Елены Елагиной «Унция жизни»

editor
By editor
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унция жизни

4 июля 2024 года, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Петербургском кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» состоялась премьера фильма Елены Елагиной «Унция жизни».

Фильм «Унция жизни» стал первым полнометражным фильмом Елены Елагиной. Режиссёр выступила автором идеи, продюсером и сценаристом кинопроекта. В своих работах Елена всегда фокусирует внимание зрителя на внутренних переживаниях героев, используя при этом чётко выверенный визуал и уникальное музыкальное сопровождение. В работе над фильмом «Унция жизни» автор отказалась от цвета и сконцентрировала внимание на контрасте черного и белого. В фильме удалось раскрыть актуальную тему современного отношения молодого поколения к семье, традиционным ценностям, понятию успеха, а также личной самореализации. В фильме «Унция жизни» режиссер изучает конфликт интересов мужчины и женщины, разность мнений на роль женщины в семье и компромисс во имя сохранения союза.

«Унция жизни» – психологическая киномедитация, которая даёт зрителю пространство для размышлений и возможность пережить чувственный опыт, погрузиться в воспоминания и поразмышлять о своих мечтах. Этот фильм не ответит на вопрос – «как правильно?», – но позволит найти главные ответы внутри себя.

Елена Елагина как режиссер дебютировала в 2019 году с короткометражным фильмом «Признание». Фильм стал участником международных фестивалей и был отмечен главным призом в России на Санкт-Петербургском фестивале «Белые ночи». В активе режиссёра короткометражные фильмы «Мой Ламборигни ярко-желтого цвета» (2020) и популярный в сети – фильм «Подарок Вселенной» (2021).

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