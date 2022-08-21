В Сочинском художественном музее пройдёт выставка СИНЕРГИЯ, московского художника Владимира Ходанова, внука Д.Д. Жилинского

Владимир Ходанов родился в 1983 году в семье писателя Михаила Ходанова и художника Ольги Жилинской. Получил профессию реставратора в Московском академическом художественном училище, работает в Академии художеств. Член Союза художников Москвы. В 2010-х годах серьёзно занялся видеоартом и цифровыми технологиями в искусстве, окончил факультет сценографии Российского института театрального искусства. Сотрудничал с многими российскими режиссёрами театра и кино. В 2015 году создал видеопроект «Путь к Скрябину» специально для концерта к 100-летию А.Н. Скрябина в концертном зале музея А.Н. Скрябина в Москве.

Выставка СИНЕРГИЯ – первая персональная выставка Владимира Ходанова в Сочи. На ней автор представил живописные и графические работы. В пространстве выставки произведения взаимодействуют друг с другом, вовлекая зрителя диалог о непреходящих ценностях человека.

«Выставку Владимира Ходанова отличает цельность и связанность, говорит заведующий выставочным отделом музея Борис Салахов, связанность — здесь ключевое слово. Связанность пространства пульсирующей, свободной линией, длинным единым штрихом, который вихрем наматывается в руках Мойр и путает одинокие судьбы в один клубок. Владимир как кинематографист выстраивает перед зрителем длинный кадр от Христа до Солженицына. Чайковский – Толстой – Бродский связаны общей судьбой — гениальны и преследуемы. И если графика Ходанова говорит о судьбе Человека, «заброшенного» в мир, то живопись выступает этим миром — внешней рамкой. Как прибой моря, шорох листвы, смена дня и ночи – безучастно тикают часы, «род приходит и уходит, а Земля остается вовек». Нить штриха разворачивается в настоящем, скользит в будущее…».

«Эта выставка, — говорит Владимир, — напоминание о гениях, которые родились на русской земле, память о которых сегодня несправедливо разрушается».

Выставка открыта в режиме работы Сочинского художественного музея имени Д.Д. Жилинского и работает с 12 августа до 11 сентября.

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